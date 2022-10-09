كلوب: لا يجب أن نقارن أي لاعب بـ هالاند حاليا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 14:23

كتب : FilGoal

هالاند

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه من الخطأ أن يتم مقارنة مستوى أي لاعب في العالم حاليا بما يقدمه إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 13 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة ذا تايمز: "لا أحد في العالم يمكنه التعامل مع وضع هالاند الحالي. ما يفعله جنون".

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وأضاف "لا أعتقد أننا يجب أن نقارن أي لاعب بهالاند في هذه اللحظة".

وتابع حديثه عن الجوهرة النرويجية "على الأقل أنا لن أقوم بمقارتنه بأحد حاليا".

وأتم المدرب الألماني "إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي".

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

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وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا.

البالغ من العمر 22 عاما قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

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يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

الأسبوع الماضي، سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إرلينج هالاند يورجن كلوب ليفربول مانشستر سيتي
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