هالاند: جائع للمزيد.. ومدافع سيتي يتهكم

تهكم إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي على رغبة زميله إرلينج هالاند في تحقيق المزيد من النجاح مع فريقه الجديد.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 19 هدفا في 12 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

في البداية نشر هالاند صورته عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا "جائع للمزيد".

ورد لابورت على التغريدة بصورة تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لعريضة تطلب من البرلمان البريطاني إبعاد هالاند عن الدوري الإنجليزي.

الصورة تشير إلى توقيع أكثر من 400 ألف شخص على عريضة الكترونية للبرلمان البريطاني من أجل منع هالاند من اللعب في الدوري الإنجليزي بسبب تألقه المذهل منذ بداية الموسم.

لابورت أزال من العريضة كلمة (الدوري الإنجليزي) ووضع بدلا منها كلمة (كرة القدم).

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

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وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا.

البالغ من العمر 22 عاما قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

مؤخرا سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

































































وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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