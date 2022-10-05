جريليش: هالاند لا يهتم بما يقوله أي شخص عنه

أشاد جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي بالعقلية التي يتعامل بها زميله الجديد إرلينج هالاند.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال جريليش في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "هالاند يتمتع بعقلية رائعة، إنه لا يهتم بما يقوله أي شخص عنه".

وأضاف "كل ما يريد فعله هو تسجيل الأهداف، إذا وضعت الكرة في منطقة الجزاء ستجده في انتظارها".

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وتابع "إنه لاعب رائع وفوق كل ذلك، إنه رجل محبوب، كل من في النادي يحبه".

وأتم "لا يمكنني التحدث عن هالاند بما فيه الكفاية. إنه أحد أفضل الهدافين في عالم كرة القدم حاليا وأرقامه تتحدث عن نفسها".

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا.

هالاند قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

مؤخرا سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

































































وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.