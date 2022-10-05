النجوم يوضح موقفه من انتقال عمرو السيسي "المحتمل" إلى الزمالك

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - عمرو السيسي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم الحقائق بخصوص ما أشيع في الفترة الأخيرة عن موقف النادي من انتقال عمرو السيسي المحتمل إلى الزمالك.

وقال الطويلة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "طلائع الجيش له كامل الحرية في بيع اللاعب لأي ناد ما لم يقدم نادي النجوم عرض أكبر".

وأضاف "باقي الأمور المادية والتعاقدية مذكورة وموضحة بالعقد الثلاثي بين الناديين واللاعب".

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وأتم "نحترم احترافية نادي الطلائع في إدارة تعاقداته مع جميع الأندية".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل طلائع الجيش لاتفاق مبدئي مع طلائع الجيش لضم عمرو السيسي. (طالع التفاصيل)

وتحدث سيد مرعي وكيل اللاعبين في وقت سابق اليوم وكشف عن اقتراب اللاعب من الزمالك.

وأوضح بعدها أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش حقيقة إرسال النادي الاستغناء الخاص باللاعب إلى الزمالك.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.

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