جوارديولا: هالاند ليس مجرد مهاجم يهز الشباك فقط

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن لاعبه المتألق إرلينج هالاند أكثر من مجرد مهاجم يسجل الأهداف.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "داخل غرفة تبديل الملابس وعلى أرض الملعب، نرى أشياء من هالاند تجعلنا سعداء بوجوده هنا، وهي أشياء بعيدة عن الإحصائيات والأرقام".

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وأضاف "لا يحدث الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي وتُخلق الكيمياء بينهم إلا إذا كانوا أشخاصا أنقياء وجيدين".

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وتابع "هالاند ليس مجرد مهاجم يسجل الأهداف فقط، بل يتواصل بلطف خارج الملعب مع اللاعبين الشباب وأعضاء الجهاز الفني، هناك أشياء كثيرة لا يراها الجميع".

وأتم المدرب الإسباني "أعتقد أن هذا يأتي بفضل تربيته وتعليمه".

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا.

هالاند قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

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مؤخرا سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بيب جوارديولا إرلينج هالاند مانشستر سيتي
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