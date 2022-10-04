عمرو شاهين يكشف حجم الأعمال المُنجزة في شركة الأهلي قبل الاستقالة

تحدث عمرو شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأهلي لكرة القدم عن الأعمال المُنجزة في تأسيس الشركة قبل الرحيل من تولي المهمة بأيام قليلة.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قبول استقالة شركة كرة القدم في النادي برئاسة ياسين منصور في 23 أغسطس الماضي قبل أسبوع واحد من تولى المهمة بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وكانت شركة الكرة بالأهلي تضم كل من ياسين منصور في منصب الرئيس، ومصطفى مراد فهمي في منصب نائب رئيس الشركة وبعضوية علاء عبد الصادق، وعمرو شاهين في منصب الرئيس التنفيذي.

وقال عمرو شاهين عبر موقع "لينكد إن":

"بعد قرابة 15 شهرا في خدمة النادي الأهلي الحبيب، وبدعم من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة؛ نسلم العلم لخلفائنا على أمل أن يتمكنوا من مواصلة القصة الناجحة التي بدأناها.

بفضل نموذجنا الذي يحتذى به مش رجل ذو شأن وتفانيه ومساهمته وقيادته بشكل أساسي؛ لقد أسسنا الركائز وزرعنا البذور لمستقبل مثمر لنادينا.

درسنا وحللنا ووضعنا هيكل وطورنا كل جانب في هذا الكيان لكرة القدم لتحويله إلى وحدة احترافية، لقد جئنا برؤية وضعتها قيادتنا وحققنا أهدافنا ضمن السلطة والمساحة التي كانت لدينا!

إداريا: وضعنا مخططا تنظيميا كاملاً مع توصيف وظيفي مفصل بدعم من الرواد في هذا المجال، وخطة انتقال مفصلة تضمن تخصيصا جديدا وتطوير مهارات والاستغلال الكامل لجميع الموارد البشرية داخل المؤسسة.

قانونيا: كانت الأصعب وبدعم من بعض أفضل الخبراء في مجال محاماة المتخصصين في مجال الرياضة، وضعنا معايير لكرة القدم المصرية من خلال واحدة من أكثر التجارب إثارة في أعمالنا. تم إنشاء حجر الأساس القانوني الحقيقي بعد أكثر من 1000 ساعة من الاستشارات القانونية.

تجاريا: لأول مرة في تاريخه تحكم نادينا الحبيب في حقوقه بفضل نموذج حديث وفريد وفعال تم تنسيقه ليناسب النظام وبشكل أساسي التأثير السياسي ودعم قائدنا؛ تم حل صراع نادينا الرئيسي لضمان الإيرادات المالية المباشرة بشكل مناسب ومع مسار واضح لقلب الخسائر إلى مكاسب مع الحفاظ على التفوق في الفوز بالألقاب!

روجنا للأهلي كعلامة تجارية إقليمية وعالمية بعد سنوات وعقود لم يتم فيها الاعتراف بالنادي ومشجعيه على أساس قيمتهم الفعلية.

تم إبرام اتفاقيات ومناقشات وصفقات لتغيير قواعد اللعبة مع أفضل العلامات التجارية في كل مجال من مجالات الأعمال، وتم تنفيذ الأفكار الإبداعية والقيم المضافة في المحفظة التجارية للكيان بما في ذلك المجالات الجديدة للوسائط الرقمية والاجتماعية، وأكثر من 14 مبادرة ومشروعا جديدا تم التخطيط لضخها في رقم قياسي يزيد عن 300 مليون في السنة فوق التدفق الرئيسي لإيرادات الحقوق التجارية.

فنيا: حددنا الأهداف والمعايير بنماذج مختلفة وخطط طويلة المدى للاستثمار في الشباب لضمان تفوق محلي وإقليمي ودولي.

دوليا: تواجد قوي على أعلى مستوى لإدارة كرة القدم في جميع أنحاء العالم وبدء شبكة اتصالات قوية من شأنها أن تضع نادينا بين النخبة في هذا الكوكب.

على الرغم من أننا لم تتح لنا الفرصة مطلقا لتولي المسؤولية الكاملة رسميا! ومع ذلك، تم إنجاز المهمة وسيتم تأمين مستقبل نادينا إن شاء الله، ودائما".

وأعلن الأهلي منذ أيام التشكيل الجديد لشركة فريق كرة القدم، برئاسة عدلي القيعي وفي العضوية كل من خالد عبد القادر وأحمد حسام عوض. (طالع التفاصيل)

كما تم تحديد آلية العمل والملفات الجديدة. (طالع التفاصيل)