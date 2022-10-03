الخطيب يتفق مع شركة الكرة بـ الأهلي على آلية العمل والملفات الجديدة

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مع شركة كرة القدم لمناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمرحلة القادمة.

وشرح الخطيب خلال الاجتماع آلية العمل وكيفية التنسيق والتعاون بين النادي والشركة في المهام المكلفة بها.

ومن جانبه عرض عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بعض الملفات الحيوية التي يمكن العمل على إنجازها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحضر الاجتماع كل من خالد عبد القادر وأحمد حسام عضوي مجلس إدارة الشركة وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

وأعلن النادي الأهلي تعيين عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة وفي العضوية كل من خالد عبد القادر وأحمد حسام عوض في نهاية سبتمبر الماضي.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي عن التشكيل الجديد لشركة الكرة بعد أن تقدمت إدارة المجلس السابق برئاسة ياسين منصور باستقالتها.

وتتمركز أدوار شركة الكرة في الأهلي على التالي:

** تنمية موارد قطاع كرة القدم بشكل أساسي.

** تسويق حقوق الأهلي الرقمية بشكل منفصل بعيدا عن حقوق الرعاية، بعدما وعد خالد عبد القادر عضو الشركة ومدير شركة "مايكروسوفت" في فرعها بمصر بجلب عوائد مالية كبيرة من خلال بيع الحقوق الرقمية للنادي.

** تسويق المشاريع الكروية للأهلي بإنشاء فروع للأكاديميات داخل وخارج مصر وتوسيع قاعدة انتشار النادي وهو ما سيؤدي إلى دخل مالي إضافي من خلال الاشتراكات وايضا تسويق لاسم وشعار الأهلي.

** العمل على زيادة الاستثمارات من خلال مشروع الاستاد المقرر إنشائه في الشيخ زايد بالتعاون مع شركة الأهلي للإنشاءات.

** إنشاء مركز طبي متكامل بأحداث المعدات والأفكار لإعداد الفرق بدنيا وعلاج اللاعبين بداخله وسيتواجد في الشيخ زايد.

أما فيما يتعلق بالإشراف على الفريق الأول لكرة القدم فحتى الآن يبدو أن رأي الشركة الفني سيكون استشاريا فقط في ظل احتفاظ رئيس النادي محمود الخطيب وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بالإشراف على القطاع مع لجنة التخطيط.