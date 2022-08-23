الأهلي يقبل استقالة شركة الكرة

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قبول استقالة شركة كرة القدم في النادي برئاسة ياسين منصور.

وعلم FilGoal.com أن شركة الكرة في الأهلي تقدم بالاستقالة لمجلس إدارة النادي منذ 5 أيام.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا بدأ منذ عدة ساعات، وخلاله تم الاستقرار على قبول استقالة شركة الكرة.

وكانت شركة الكرة بالأهلي تضم كل من ياسين منصور في منصب الرئيس، ومصطفى مراد فهمي في منصب نائب رئيس الشركة وبعضوية علاء عبد الصادق، وعمرو شاهين في منصب الرئيس التنفيذي.

ووجه مجلس إدارة الأهلي الشكر والتحية لشركة الكرة لما بذلته من جهد خلال الفترة الماضية.

كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمتها على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.