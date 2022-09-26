الأهلي يعلن: عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة.. وعبد القادر وعوض عضوين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 15:26

كتب : حسام نور الدين

عدلي القيعي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة وفي العضوية كل من خالد عبد القادر وأحمد حسام عوض.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي عن التشكيل الجديد لشركة الكرة بعد أن تقدمت إدارة المجلس السابق برئاسة ياسين منصور باستقالتها.

وجاء نص بيان الأهلي عبر الموقع الرسمي:

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"عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها غير العادي صباح اليوم بحضور الممثلين القانونيين للملاك، وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقا للائحة النظام الأساسي".

"وتم اختيار مجلس إدارة جديد لشركة الكرة ليتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة وتم التكليف والتشكيل كالآتي".

"عدلي القيعي رئيسا، والذي تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل النادي على مدار ما يزيد على خمسين عاما قضاها في خدمة الأهلي، سواء عضوا بمجلس الإدارة، أو مديرا تنفيذيا، أو مشرفا على النشاط الرياضي، أو مسئولا عن ملف التعاقدات، أو مديرا للتسويق والاستثمار".

"وفي العضوية، خالد عبد القادر رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 - 2020 ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي، وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، ورأت الجمعية العمومية ضرورة وجود هذا التخصص والذي تحتاجه صناعة كرة القدم، ويساعد كثيرًا في خلق موارد مالية من خلال أفكار غير تقليدية، فضلًا عن رؤيته في تسويق الحقوق الرقمية المتميزة التي يملكها النادي على المنصات المختلفة".

"وفي العضوية أيضا، أحمد حسام عوض أحد الكوادر الشابة بالنادي، والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات، وكان عوض أحد أعضاء اللجنة التي شكلها فيفا قبل ثلاث سنوات وتولت مقاليد الكرة المصرية لعدة فترات، زاد على ذلك علاقاته المستمرة مع الأندية والاتحادات الدولية".

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