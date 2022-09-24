تضارب التصريحات وحق الرعاية.. كل تفاصيل أزمة سيف الجزيري

بين الانتقال الحر ومطالبات الرعاية من الإفريقي، برزت أزمة سيف الدين الجزيري في الأيام القليلة الماضية.

ويوضح لكم FilGoal.com تسلسل الأحداث والتصريحات الكاملة من جميع الأطراف.

في البداية، فلا مشكلة في قيد سيف الدين الجزيري مع الزمالك، وإنما الحديث عن وجود حقوق الرعاية الخاصة بالنادي الإفريقي من عدمها.

شكوى الإفريقي ورد لجنة فض المنازعات

تقدم الإفريقي بشكوى لدى غرفة فض المنازعات في وقت سابق يرغب فيه في الحصول على حق رعايته للجزيري بعد انضمامه للزمالك من المقاولون.

وأرسلت لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى الزمالك بعد شكوى الإفريقي التونسي ضد المقاولون العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة فض المنازعات ترغب من الزمالك إرسال التفاصيل الكاملة لضمه للجزيري من المقاولون المعرب بحد أقصى 16 أكتوبر المقبل.

ويرغب فيفا في معرفة قيمة الانتقال لاحتساب حق رعاية الإفريقي الذي ينبغي أن يحصل عليه من المقاولون.

موقف الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك سبب إرسال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى ناديه لمطالبته بالحصول على نسخة من العقد الموقع المقاولون العرب لضم سيف الجزيري.

وتحدث مرتضى منصور لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "فيفا أرسل لنا استفسارا يريد الحصول على العقد المبرم بيننا وبين المقاولون ليعرف من يقع عليه حق الرعاية".

وتابع "لو على الزمالك سندفع الأمول، كم حق الرعاية؟ 2.5% أي 20 ألف يورو بما يساوي 400 ألف جنيه".

تصريحات محامي الإفريقي

قال سليم بلونصام محامي النادي الإفريقي التونسي عبر أون تايم سبورتس: "قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائح انتقال اللاعبين تقضي بأن النادي الجديد مُلزم بدفع نسبة 5% من قيمة الصفقة لصالح النوادي التي ساهمت في تكوين الاعب من سن 12 سنة حتى 23 سنة".

وأوضح "هذه اللائحة كانت تنطبق على الانتقالات الدولية ولكن حدث تعديل وباتت تشمل الانتقالات المحلية أيضا، وبالتالي سيف الجزيري لاعب تكون في تونس وقضى معظم فترة تكوينه في النادي الإفريقي ولعب مع اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف".

وتابع "توجهنا بتنبيه لنادي الزمالك وذكرناه بأن النادي ملزم بدفع 5% من قيمة الصفقة وأرسلنا البيانات البنكية للأندية الثلاثة السابق ذكرها، لكن الزمالك لم يرد على الخطاب فتوجهنا إلى الشكوى لدى الاتحاد الدولي".

وكشف "أول شكوى دفعنا بها كانت تخص نادي اتحاد بن قردان لكن اتحاد الكرة المصري أبلغنا أن اللاعب انتقل في صفقة انتقال حر".

وأردف "الشكوى الثانية كانت من النادي الإفريقي وجاء لنا خطاب يطالب نادي الزمالك بتقديم وثيقة انتقال سيف الجزيري".

وواصل "نعرف أن سيف الجزيري كان معارا وفعل الزمالك بند الشراء وتم تسجيل اللاعب في الوقت الذي كان فيه الزمالك ممنوع من القيد لكنه حصل على استثناء من فيفا بقيد اللاعب".

وشدد "وفقا للمعطيات الزمالك مُلزم الآن بدفع 4.19 % من قيمة صفقة انتقال سيف الجزيري".

واختتم "أعتقد أن الزمالك ناد كبير ويمثل مصر في إفريقيا وبطل الدوري خلال الموسمين السابقين ويعرف كيفية الوصول إلى المعلومات البنكية وتسديد القيمة".

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موقف اتحاد الكرة

قال اتحاد الكرة إن انضمام سيف الجزيري للزمالك من المقاولون العرب جاء في صفقة انتقال حر وليس بعقد شراء.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة في خبر مُرسل للصحفيين اليوم السبت إن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك لم يكن به أي بند يفيد بنية الشراء بل الانضمام جاء في صفقة انتقال حر.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن المقاولون استغنى عن الجزيري قبل انتقاله للزمالك ورفع اسمه من قائمته وبالتالي ضمه الفريق الأبيض كلاعب حر بعد مد الإعارة.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن هذا الأمر قانوني في ظل منع الزمالك من القيد لأن مد الإعارة أو تحويلها لشراء لا يتعارض مع القرار بحسب الخبر المُرسل.

وشدد اتحاد الكرة أنه لو كان تضمن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك بند الشراء لطلبوا تحديد قيمة الانتقال النهائي.

وأعطى مسؤولو اتحاد الكرة مثالا بمحمد صبحي وياسين مرعي المعارين من الزمالك لفاركو.

وأشار إلى أن الزمالك أصبح من حقه استعادة صبحي لأن حارس المرمى لم يوقع على عقود انتقاله نهائيا لفاركو.

فيما قضى اتحاد الكرة بأحقية فاركو في ياسين مرعي بعد توقيع العقود.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة في ختام الخبر أن محامي الإفريقي التونسي اعترف بصحة الإجراءات لكنه يتمسك بالحصول على أي مستحقات مالية.

ماذا قال المقاولون العرب؟

قال رامي ربيع مدير التعاقدات السابق في نادي المقاولون وقت انتقال سيف الدين الجزيري في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 2: "إذا انتقل سيف الدين الجزيري للزمالك في صفقة انتقال حر فسيكون المقاولون العرب والزمالك في مشكلة واتحاد الكرة في مشكلة أكبر".

وتابع "هناك 20 مليون جنيه خرجوا من الزمالك فأين ذهبوا؟ و20 مليون دخلت إلى نادي المقاولون العرب كيف تم تسجيلها؟".

وواصل "اتحاد الكرة تسلم خطاب من فيفا بإيقاف قيد الزمالك وهناك لاعبا حرا انتقل للزمالك فكيف تم قيده؟".

واستكمل "في يناير 2021، قدم الزمالك طلبا بالحصول على سيف الدين الجزيري معارا مع إمكانية الشراء، 8 ملايين قيمة الإعارة و12 مليون في حالة تفعيل بند الشراء".

واستطرد "الزمالك تأخر في إرسال المندوب بالشيك مقابل بقيمة الانتقال والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بسبب مراسلتهم للاتحاد الدولي للتأكد من موقفهم مع إيقاف القيد".

وأتم "وبعد التأكد من سلامة موقفهم بسبب وجوده في النادي في وقت سابق، تم إبرام الصفقة ولم يتواجد اللاعب في قائمتنا".

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مستند من عقد الجزيري

وحصل FilGoal.com على مستند من عقد انتقال سيف الديم الجزيري إلى صفوف الزمالك من المقاولون العرب.

وانضم الجزيري إلى المقاولون في يناير من عام 2019 قادما من الملعب القابسي التونسي.

وبعد عامين انتقل إلى الزمالك معارا لنصف موسم قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي.

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.