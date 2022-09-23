خبر في الجول – خطاب من فيفا إلى الزمالك بسبب الجزيري بعد شكوى الإفريقي ضد المقاولون

أرسلت لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى الزمالك بعد شكوى الإفريقي التونسي ضد المقاولون العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة فض المنازعات ترغب من الزمالك إرسال التفاصيل الكاملة لضمه للجزيري من المقاولون المعرب.

وطالبت اللجنة في خطابها أن يكون رد الزمالك بحد أقصى الـ16 من شهر أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك بعدما تقدم الإفريقي بشكوى لدى غرفة فض المنازعات في وقت سابق يرغب فيه في الحصول على حق رعايته للجزيري بعد انضمامه للزمالك من المقاولون.

ويرغب فيفا في معرفة قيمة الانتقال لاحتساب حق رعاية الإفريقي الذي ينبغي أن يحصل عليه من المقاولون.

وانضم الجزيري إلى المقاولون في يناير من عام 2019 قادما من الملعب القابسي التونسي.

وبعد عامين انتقل إلى الزمالك معارا لنصف موسم قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي.

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.