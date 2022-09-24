اتحاد الكرة: الجزيري انضم لـ الزمالك حرا من المقاولون

قال اتحاد الكرة إن انضمام سيف الجزيري للزمالك من المقاولون العرب جاء في صفقة انتقال حر وليس بعقد شراء.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة في خبر مُرسل للصحفيين اليوم السبت إن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك لم يكن به أي بند يفيد بنية الشراء بل الانضمام جاء في صفقة انتقال حر.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن المقاولون استغنى عن الجزيري قبل انتقاله للزمالك ورفع اسمه من قائمته وبالتالي ضمه الفريق الأبيض كلاعب حر بعد مد الإعارة.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن هذا الأمر قانوني في ظل منع الزمالك من القيد لأن مد الإعارة أو تحويلها لشراء لا يتعارض مع القرار بحسب الخبر المُرسل.

وشدد اتحاد الكرة أنه لو كان تضمن عقد إعارة الجزيري من المقاولون للزمالك بند الشراء لطلبوا تحديد قيمة الانتقال النهائي.

وأعطى مسؤولو اتحاد الكرة مثالا بمحمد صبحي وياسين مرعي المعارين من الزمالك لفاركو.

وأشار إلى أن الزمالك أصبح من حقه استعادة صبحي لأن حارس المرمى لم يوقع على عقود انتقاله نهائيا لفاركو.

فيما قضى اتحاد الكرة بأحقية فاركو في ياسين مرعي بعد توقيع العقود.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة في ختام الخبر أن محامي الإفريقي التونسي اعترف بصحة الإجراءات لكنه يتمسك بالحصول على أي مستحقات مالية.

ماذا حدث؟

أرسلت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا للزمالك تطلب فيه الحصول على العقد الموقع بينه وبين المقاولون لضم الجزيري.

وطالبت اللجنة الزمالك أن يكون رده بحد أقصى في الـ16 من شهر أكتوبر المقبل.

وقال سليم بلونصام محاي الإفريقي: "قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائح انتقال اللاعبين تقضي بأن النادي الجديد مُلزم بدفع نسبة 5% من قيمة الصفقة لصالح النوادي التي ساهمت في تكوين الاعب من سن 12 سنة حتى 23 سنة".

وأوضح "هذه اللائحة كانت تنطبق على الانتقالات الدولية ولكن حدث تعديل وباتت تشمل الانتقالات المحلية أيضا، وبالتالي سيف الجزيري لاعب تكون في تونس وقضى معظم فترة تكوينه في النادي الإفريقي ولعب مع اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف".

وتابع "توجهنا بتنبيه لنادي الزمالك وذكرناه بأن النادي ملزم بدفع 5% من قيمة الصفقة وأرسلنا البيانات البنكية للأندية الثلاثة السابق ذكرها، لكن الزمالك لم يرد على الخطاب فتوجهنا إلى الشكوى لدى الاتحاد الدولي".

وكشف "أول شكوى دفعنا بها كانت تخص نادي اتحاد بن قردان لكن اتحاد الكرة المصري أبلغنا أن اللاعب انتقل في صفقة انتقال حر".

وأردف "الشكوى الثانية كانت من النادي الإفريقي وجاء لنا خطاب يطالب نادي الزمالك بتقديم وثيقة انتقال سيف الجزيري".

وواصل "نعرف أن سيف الجزيري كان معارا وفعل الزمالك بند الشراء وتم تسجيل اللاعب في الوقت الذي كان فيه الزمالك ممنوع من القيد لكنه حصل على استثناء من فيفا بقيد اللاعب".

وشدد "وفقا للمعطيات الزمالك مُلزم الآن بدفع 4.19 % من قيمة صفقة انتقال سيف الجزيري".

واختتم "أعتقد أن الزمالك ناد كبير ويمثل مصر في إفريقيا وبطل الدوري خلال الموسمين السابقين ويعرف كيفية الوصول إلى المعلومات البنكية وتسديد القيمة".

وتحدث مرتضى منصور لقناة الزمالك التليفزيونية عن هذا الأمر قائلا: "فيفا أرسل لنا استفسارا يريد الحصول على العقد المبرم بيننا وبين المقاولون ليعرف من يقع عليه حق الرعاية".

وتابع "لو على الزمالك سندفع الأمول، كم حق الرعاية؟ 2.5% أي 20 ألف يورو بما يساوي 400 ألف جنيه".

وانضم الجزيري إلى المقاولون في يناير من عام 2019 قادما من الملعب القابسي التونسي.

وبعد عامين انتقل إلى الزمالك معارا لنصف موسم قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي.

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.