مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب صدور الخطاب التوضيحي لقيد الأجانب

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 23:06

كتب : بسام أبو بكر

اتحاد الكرة المصري

أصدر اتحاد الكرة اليوم الأربعاء خطابا يوضح فيه تفاصيل أكثر عن قيد اللاعبين الأجانب تحت السن فما هو السبب؟

أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "أكثر من ناد استفسر عن لائحة القيد المتعلقة بضم اللاعبين الأجانب تحت السن".

وأضاف "لذا تعين علينا إرسال خطاب إلى الأندية لشرح الموضوع بشكل أكبر لتكون الأمور أكثر دقة".

أخبار متعلقة
كرة يد - بمشاركة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يهزم بورتو في أبطال أوروبا الأولمبي يضم محمود البدري ظهير الإسماعيلي

وكان اتحاد الكرة أوضح في خطابه أنه لا يجوز قيد لاعبين أجانب تحت السن من مواليد 1999-2000 إلى المضافين لمواليد 2001.

وبمعنى أوضح فهذا يعني أنه لقيد لاعب أجنبي تحت السن فيجب أن يكون سنة ميلاده هي 2001 إلى ما يليها وليس قبل ذلك العام.

موقف سامسون أكينيولا وفرانك إيتوجا

يقترب الزمالك من ضم سامسون أكينيولا اللاعب المولود في الخامس من شهر مارس عام 2000.

فيما ضم المصري رسميا فرانك إيتوجا وهو من مواليد 18 سبتمبر 2001.

وبناء عليه فإن الأول حال انتقاله للزمالك رسميا فسيتم قيده فوق السن.

أما الثاني فسوف يستطيع المصري ضمه تحت السن.

وكان اتحاد الكرة أوضح في وقت سابق خلال نشره للوائح القيد أنه يمكن لأي ناد في موسم 2022-2023 ضم خمسة لاعبين أجانب فوق السن.

هذا بالإضافة لثلاثة آخرين تحت السن بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة.

ويعتمد الاتحاد المصري 7 مراحل سنية مختلفة في قطاعات الناشئين:

  1. مواليد 2001
  2. مواليد 2003
  3. مواليد 2004
  4. مواليد 2005
  5. مواليد 2006
  6. مواليد 2007
  7. مواليد 2008

أمّا الفئات الأصغر سنًا، فيصنفون تحت مُسمى البراعم، وبالتالي لا يشملهم بند الأجانب.

اقرأ أيضا - في الجول يشرح – كيف يمكن للأندية المصرية الدفع بـ 9 لاعبين أجانب في إفريقيا

اتحاد الكرة الدوري المصري
نرشح لكم
الأولمبي يضم محمود البدري ظهير الإسماعيلي مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. وعودة شيكابالا للتدريبات الجماعية خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه لضم محمد بسام أكرم توفيق: سنقاتل من أجل استعادة الألقاب مع الأهلي.. وكولر "ميري" في عمله حضور وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة تدريب منتخب مصر المصري يبرم عقد رعاية مع بريزنتيشن سبورتس لمدة 4 مواسم.. وتحديد راعي القمصان خبر في الجول - تحسن حالة سافيو.. واقتراب مشاركته من التدريبات حرس الحدود يضم ثلاثي الإسماعيلي
أخر الأخبار
سلة - سموحة يواصل انتصاراته في البطولة العربية للسيدات بالفوز على الأمل الرياضي 7 دقيقة | كرة سلة
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب صدور الخطاب التوضيحي لقيد الأجانب 16 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - بمشاركة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يهزم بورتو في أبطال أوروبا 26 دقيقة | كرة يد
أغاني المونديال – Waving Flag.. كيف تحولت من أغنية عن الحرب الأهلية الصومالية لأغنية كأس العالم؟ 47 دقيقة | قطر 2022
الأولمبي يضم محمود البدري ظهير الإسماعيلي 59 دقيقة | الدرجة الثانية
ديمبيلي: أهدرت خمس سنوات من حياتي ساعة | الدوري الإسباني
لوزانو يتحدث عن تفكيره في الاعتزال الدولي بسبب الإصابة المروعة ساعة | قطر 2022
مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. وعودة شيكابالا للتدريبات الجماعية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي