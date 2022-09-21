مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب صدور الخطاب التوضيحي لقيد الأجانب

أصدر اتحاد الكرة اليوم الأربعاء خطابا يوضح فيه تفاصيل أكثر عن قيد اللاعبين الأجانب تحت السن فما هو السبب؟

أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "أكثر من ناد استفسر عن لائحة القيد المتعلقة بضم اللاعبين الأجانب تحت السن".

وأضاف "لذا تعين علينا إرسال خطاب إلى الأندية لشرح الموضوع بشكل أكبر لتكون الأمور أكثر دقة".

وكان اتحاد الكرة أوضح في خطابه أنه لا يجوز قيد لاعبين أجانب تحت السن من مواليد 1999-2000 إلى المضافين لمواليد 2001.

وبمعنى أوضح فهذا يعني أنه لقيد لاعب أجنبي تحت السن فيجب أن يكون سنة ميلاده هي 2001 إلى ما يليها وليس قبل ذلك العام.

موقف سامسون أكينيولا وفرانك إيتوجا

يقترب الزمالك من ضم سامسون أكينيولا اللاعب المولود في الخامس من شهر مارس عام 2000.

فيما ضم المصري رسميا فرانك إيتوجا وهو من مواليد 18 سبتمبر 2001.

وبناء عليه فإن الأول حال انتقاله للزمالك رسميا فسيتم قيده فوق السن.

أما الثاني فسوف يستطيع المصري ضمه تحت السن.

وكان اتحاد الكرة أوضح في وقت سابق خلال نشره للوائح القيد أنه يمكن لأي ناد في موسم 2022-2023 ضم خمسة لاعبين أجانب فوق السن.

هذا بالإضافة لثلاثة آخرين تحت السن بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة.

ويعتمد الاتحاد المصري 7 مراحل سنية مختلفة في قطاعات الناشئين:

مواليد 2001 مواليد 2003 مواليد 2004 مواليد 2005 مواليد 2006 مواليد 2007 مواليد 2008

أمّا الفئات الأصغر سنًا، فيصنفون تحت مُسمى البراعم، وبالتالي لا يشملهم بند الأجانب.

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