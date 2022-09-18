المصري يعلن ضم فرانك إيتوجا.. وفي الجول يكشف تفاصيل الصفقة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:53

كتب : محمد عبد العظيم

فرانك إيتوجا

أعلن نادي المصري تعاقده مع فرانك إيتوجا قادما من أشانتي كوتوكو.

اللاعب الغاني صاحب الـ 21 عاما سيتم قيده تحت السن أي أنه لن يحصل على مكان في قائمة المحترفين الأجانب الخمسة في الفريق الأول.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع مع المصري عقدا لمدة 4 مواسم قادمة.

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وسيحصل أشانتي كوتوكو على مبلغ 400 ألف دولار مقابل انتقال اللاعب للمصري بالإضافة إلى 30% نسبة إعادة البيع في المستقبل.

بينما سيحصل اللاعب على ما يقارب 300 ألف دولار سنويا.

اللاعب الكاميروني صاحب الـ 20 عاما شارك مع أشانتي كوتوكو خلال الموسم الماضي في 30 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة هدفين.

إيتوجا هو الصفقة الثامنة للمصري خلال فترة الانتقالات الحالية تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري وحسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي.

المصري فرانك إيتوجا أشانتي كوتوكو
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