في الجول يشرح – كيف يمكن للأندية المصرية الدفع بـ 9 لاعبين أجانب في إفريقيا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 16:05

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

ربما على الأرض الواقع سيكون من الصعب تطبيق ذلك، لكن الأندية المصرية المشاركة إفريقيًا يمكنها الاعتماد على 9 لاعبين أجانب دفعة واحدة هذا الموسم.

FilGoal.com يشرح القصة الكاملة لقيد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المصرية بالموسم الجديد، وكيف يمكن الاستفادة من ذلك قاريًا.

في البداية، دعونا نراجع عدد المحترفين المسموح به في قائمة كل نادٍ بالدوري المصري الممتاز.

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العدد المسموح به، سواء في الموسم الماضي أو المقبل، هو 5 لاعبين أجانب كحد أقصى.

لكن على أرض الواقع، العدد يمكن أن يصل إلى 6 مع قيد لاعب فلسطيني، لأنه يعامل معاملة المصري.

خدعة تحت السن

لائحة الموسم الجديد في الدوري المصري قد تسمح بظهور عدد أكبر من الأجانب في فرق الدوري الممتاز، فما السبب؟

اللائحة تنص على إمكانية قيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية، بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة.

ماذا يعني ذلك؟

أولًا، يجد الإجابة على السؤال: ما هي المراحل السنية؟

نظام الاتحاد المصري يعتمد 7 مراحل سنية مختلفة في قطاعات الناشئين:

  1. مواليد 2001
  2. مواليد 2003
  3. مواليد 2004
  4. مواليد 2005
  5. مواليد 2006
  6. مواليد 2007
  7. مواليد 2008

أمّا الفئات الأصغر سنًا، فيصنفون تحت مُسمى البراعم، وبالتالي لا يشملهم بند الأجانب.

وبالتالي، فعلى سبيل المثال، فإن النادي X يمكنه أن يسجل لاعبًا أجنبيًا في مرحلة سنية مواليد 2001.

وكذلك يمكن للنادي X تسجيل لاعب أجنبي آخر في مرحلة سنية مواليد 2003، وثالث في مرحلة سنية مواليد 2004.

كل ذلك سيتم دون أي مشكلة مع تسجيل لاعب واحد فقط في كل مرحلة سنية، و3 في المجموع بالمراحل السنية.

وبالتالي، الفريق الأول يمكنه الاعتماد على هؤلاء اللاعبين ضمن صفوفه.

لكن، قاعدة مهمة للغاية يجب الانتباه إليها في الدوري المصري: لا يُسمَح بإشراك أكثر من 5 لاعبين أجانب سويًا في المباراة الواحدة.

بمعنى أن خماسي الفريق الأول + ثلاثي المراحل السنية يمكنهم جميعًا التواجد في قائمة المباراة، لكن بشرط ألا يشاركوا في نفس الوقت، وإنما 5 فقط منهم كحد أقصى.

وهذا يأخذنا مرة أخرى إلى المشاركات الإفريقية.

في البطولات الإفريقية، لا يوجد هذا الشرط، أي إنك لو امتلكت أي عدد من الأجانب في قائمتك، يمكنك الدفع بهم في الملعب دون مشكلة.

عندها يمكن لأيٍ من الفرق المصرية أن تدفع بـ: خماسي الفريق الأول + ثلاثي فرق الناشئين + اللاعب الفلسطيني الذي يُعامَل معاملة المصري، أي 9 لاعبين غير مصريين دفعة واحدة في الملعب.

متى يُعتبَر اللاعب ناشئًا؟

نقطة جدلية أخرى أثيرت بعد إعلان اللائحة بشأن أعمار اللاعبين الذين يمكن قيدهم في المراحل السنية.

بعض الأندية المصرية دخلت في مفاوضات مع لاعبين مواليد 2000 أو 1999.

الزمالك على سبيل المثال مهتم بضم المهاجم البنيني سامسون أكينيولا مستغلًا كونه مواليد 2000 وبالتالي استطاعته قيده في المراحل السنية وعدم شغل مقعد محترف بالفريق الأول.

كيف إذًا يمكن قيد لاعبين مواليد 1999 و2000، بينما أكبر مرحلة سنية هي مواليد 2001 بحسب ما ذكرنا سابقًا؟

وهنا اللائحة واضحة، فريق مواليد 2001 يتكوّن من 25 لاعبًا مواليد 2001 + 5 لاعبين مواليد 1999 أو 2000.

وبالتالي، فتسجيل اللاعب الأجنبي ضمن هذا الخماسي يسمح بقيده في المرحلة السنية لمواليد 2001 دون مشكلة، ومن ثم الاعتماد عليه في الفريق الأول.

الدوري المصري
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