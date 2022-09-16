مرتضى يعلن انضمام الزناري وعمر جابر.. وحديث عن سامسون أكينيولا

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك انضمام مصطفى الزناري وعمر جابر من طلائع الجيش وبيراميدز إلى صفوف ناديه.

مصطفى الزناري النادي : طلائع الجيش عمر جابر النادي : بيراميدز الزمالك

وتحدث مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "كل فترة حديث عن الصفقات، هل تحبون أن يلعب سامسون أكينيولا بقدمه اليمنى أم اليسرى؟".

وكان روسيتن جونزاليز المدير التنفيذي لكاراكاس كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن اقتراب أكينيولا من الانضمام للزمالك بنسبة 90%. (طالع التفاصيل)

وواصل مرتضى حديثه "قمنا بضم مصطفى الزناري أفضل مدافع في مصر وهو بمثابة ونش جديد مثل محمود حمدي لاعبنا".

وتابع "قمنا بضم عمر جابر كذلك أفضل ظهير أيمن في مصر وهو أساسي في منتخب مصر".

وكشف FilGoal.com سابقا عن توقيع الزناري على الاستغناء الخاص به للانتقال إلى الزمالك. (طالع التفاصيل)

هذا بالإضافة للكشف عن اقتراب عمر جابر من الانضمام للزمالك. (طالع التفاصيل)

وواصل "لدينا زكريا الوردي مثل طارق حامد ولكنه لاعب 2 في 1 فهو يقطع الكرات ويمررها".

وأردف مرتضى "ولدينا إبراهيما نداي كذلك".

وعن نبيل عماد "دونجا" كشف "قررنا سفره إلى قطر للعلاج من إصابته في غضروف الركبة".

وكان دونجا أصيب بقطع في الغضروف الخارجي للركبة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.