الكومي: سائق حافلة الأهلي وضع البنزين بجوار النار.. والسداسي المقبوض عليه بريء

دافع يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن جماهيره على خلفية الأحداث التي سبقت المباراة أمام الأهلي.

وتعادل الإسماعيلي أمام الأهلي في برج العرب، بمباراة مؤجلة بالدوري المصري.

وقال الكومي: "ما حدث أن 3 حافلات من جمهور الإسماعيلي كانت متوقفة في استراحة على الطريق، ثم جاءت حافلة للأهلي، تم تصويرهم وهم يقومون بإشارات غير لائقة وغير أدبية بأيديهم، ثم قام السائق "الغبي" بركن الحافلة بجوار حافلات الإسماعيلي، لقد وضع البنزين بجوار النار".

وأضاف عبر صدى البلد: "عندها حدث احتكاك نتيجة الإشارات والألفاظ، وحدثت مناوشات وتم القبض على 6 أفراد لكنهم أبرياء، من فعلوا ذلك ليس لهم علاقة بمن تم القبض عليهم، أتمنى أن يكون التحقيق عادلًا".

وشدد: "لو شتمتني بلفظ بذيء فذلك أكبر من أن تضربني، لا تقل إني ضربتك، لقد شتمتني أولًا".

وكشف الكومي عن تدشين حملة تمكّن جماهير الدراويش من دعم النادي ماديًا.

وقال الكومي: "بدايةً من الغد ندشن حملة لدعم ومساندة الإسماعيلي بواسطة جماهيره وعشاقه من رجال الأعمال المخلصين، محبو الإسماعيلي يتواجدون في كل الدول العربية وبلاد العالم".

وأتم: "لو نجحت الحملة، خير وبركة، لن نضطر لبيع نجومنا. أمّا إذا لم تنجح، فالجماهير (ماتزعلش)، أعطيناكم فرصة لدعمنا ولم تفعلوا، ماذا سنفعل وقتها؟ سنضطر لبيع لاعبينا".

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ماذا حدث

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا هاما بشأن الأحداث بين الجمهور قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وجاء بيان الرابطة كالآتي: "نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة الفريقين الإلتزام بالروح الرياضية".

وأضاف "وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".

وانتشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الجماهير تتعدى على حافلة مشجعي الأهلي في طريقها إلى ملعب برج العرب، وتسببت في كسر زجاج الحافلة.

وعلّق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأحداث التي وقعت قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وقال دياب عبر صدى البلد: "عرفنا بالأحداث من خلال وسائل الإعلام لأنها حدثت في الطريق، وليس في محيط الاستاد أو المباراة".

وأضاف: "نوجّه نداءً لجماهير الكرة المصرية وجماهير الإسماعيلي والأهلي أنه لا سبيل إلا الروح الرياضية، نطالب كل الحاضرين ومجالس الإدارات أن يحسوا جماهيرهم على الالتزام بضبط النفس".

وتابع: "بدعم جميع مؤسسات الدولة عاد الجمهور والشكل بات حضاريًا، نريد الحفاظ على ذلك كأحد مكتسبات الكرة المصرية".

وأشار: "الرابطة أبلغت كل الجهات المعنية بالمباراة لاتخاذ كافة الإجراءات داخل الملعب ورصد كل الأحداث من قبل المباراة وحتى نهايتها، وسنتخذ قرارات ونوقع عقوبات فور انتهاء المباراة على من أخطأ، لن نتسرع، التحقيق سيكون بعد المباراة".

وواصل: "العقوبات الرياضية قد تكون إيقاف عن دخول الملاعب وغرامات مالية على الأندية، ولو رُصدت أفعال أكثر فسيكون هناك مسار آخر، لكن العقوبات ستكون طبقا للحدث ولن نتسرع وسنرصد ما يحدث".

وأتم: "ما حدث كان خارج نطاق الاستاد وستظهر الصورة كاملة بعد نهاية المباراة".

وفقد الأهلي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري بعدما تعادل مع الإسماعيلي سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووصل الأهلي إلى النقطة 64 في المركز الثالث، بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 37 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

التعادل هو الثاني على التوالي للأهلي في الدوري بعدما تعادل سلبيا مع إيسترن كومباني في المباراة الماضية.