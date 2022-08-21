بالأرقام - بعد 8 ثوان.. مبابي يسجل "ثاني" أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي

شهدت مباراة ليل أمام باريس سان جيرمان انطلاقة قوية للغاية بهدف في الدقيقة الأولى بتوقيع كيليان مبابي وصناعة ليونيل ميسي.

أتى الهدف بعد انطلاق اللقاء بـ 8 ثوان فقط، حيث انطلق مبابي وأرسل ميسي له الكرة من منتصف الملعب، ليضعها فوق الحارس الذي تقدم لمواجهته.

وهذا الهدف ليس أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي رغم سرعته الخارقة.

حيث لا يزال الرقم مسجلا باسم ميشيل ريو لفريق "كان" عام 1992 بعد 7,9 ثوانٍ.

وبات كيليان مبابي (23 عاما و244 يوما) أصغر لاعب يصل إلى 200 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى منذ جيمي جريفس (22 عاما و333 يوما) في 19 يناير 1963.

ولعب جريفس مع تشيلسي وميلان وتوتنام وصولا إلى ذلك التاريخ، ثم غادر توتنام عام 1970 إلى وست هام يونايتد.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 26، ليتساوى مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد في صدارة قائمة هدافي أندية الدوريات الكبرى لعام 2022.

38.6 - El pase de Lionel Messi 🇦🇷 a Kylian Mbappé para el gol del @PSG_espanol 🇫🇷 es la asistencia más lejana para el argentino en la última década, con 38.6 metros de distancia con respecto al arco. Mágico. pic.twitter.com/bE33ET2S2x — OptaJavier (@OptaJavier) August 21, 2022

أما عن تمريرة ميسي الحاسمة، فقد كانت من النقطة الأبعد له منذ عقد من الزمان، بمسافة 38.6 متر عن المرمى.

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