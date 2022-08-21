بالأرقام - بعد 8 ثوان.. مبابي يسجل "ثاني" أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يحتفل مع ليونيل ميسي

شهدت مباراة ليل أمام باريس سان جيرمان انطلاقة قوية للغاية بهدف في الدقيقة الأولى بتوقيع كيليان مبابي وصناعة ليونيل ميسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

أتى الهدف بعد انطلاق اللقاء بـ 8 ثوان فقط، حيث انطلق مبابي وأرسل ميسي له الكرة من منتصف الملعب، ليضعها فوق الحارس الذي تقدم لمواجهته.

وهذا الهدف ليس أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي رغم سرعته الخارقة.

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حيث لا يزال الرقم مسجلا باسم ميشيل ريو لفريق "كان" عام 1992 بعد 7,9 ثوانٍ.

وبات كيليان مبابي (23 عاما و244 يوما) أصغر لاعب يصل إلى 200 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى منذ جيمي جريفس (22 عاما و333 يوما) في 19 يناير 1963.

ولعب جريفس مع تشيلسي وميلان وتوتنام وصولا إلى ذلك التاريخ، ثم غادر توتنام عام 1970 إلى وست هام يونايتد.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 26، ليتساوى مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد في صدارة قائمة هدافي أندية الدوريات الكبرى لعام 2022.

أما عن تمريرة ميسي الحاسمة، فقد كانت من النقطة الأبعد له منذ عقد من الزمان، بمسافة 38.6 متر عن المرمى.

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