الدوري الإيطالي - نابولي يضرب مونزا برباعية.. وتعادل فيورنتينا وإمبولي

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

خفيشا كفاراتسخيليا

سحق نابولي ضيفه مونزا الصاعد حديثا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

وواصل الجناح الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا تألقه مع نابولي، مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد تمريرة من بيوتر زيلينسكي.

وفي الدقيقة 45+2 أضاف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الثاني، بعد تمريرة من أندريه زامبو أنجيسا.

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وعاد كفاراتسخيليا للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 62، بعد تمريرة من ستانيسلاف لوبوتكا.

وأخيرا سجل كيم مين جاي رابع الأهداف في الدقيقة 93، بعد تمريرة حاسمة من زيلينسكي.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 6 نقاط في صدارة الدوري، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان.

فيما يتذيل مونزا الترتيب بلا أهداف، بعد خسارته الأولى أمام تورينو بهدفين مقابل هدف وحيد.

على الجانب الآخر تعادل إمبولي وفيورنتينا سلبيا، في مباراة شهدت طرد سيباستيانو لوبيرتو لاعب تورينو في الدقيقة 67.

ويحتل فيورنتينا الآن المركز الخامس مؤقتا بـ 4 نقاط، فيما حصد إمبولي نقطته الأولى في المركز الرابع عشر.

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