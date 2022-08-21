رئيس المقاولون العرب يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة فاركو

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

رئيس المقاولون العرب يجتمع باللاعبين

عقد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

جاء ذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فاركو في الدوري والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الـ ٣٢ لمسابقة الدوري الممتاز .

وتحدث صلاح مع اللاعبين مؤكدا أنهم أمام فرصة ذهبية لتعديل وضع الفريق والبقاء في الدوري الممتاز.

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وقال صلاح إن النادي لا يبخل علي أبنائه متمنيا أن يبذل الجميع أقصى جهد لمواصلة الانتصارات، وأبدى ثقته في الجهاز الفني واللاعبين للخروج من الكبوة.

واعتبر رئيس النادي أن المقاولون العرب يستحق مكان أفضل في جدول الدوري، مهنئا الفريق على الفوز أمام مصر للمقاصة.

ومن جانبه طالب محمد عادل اللاعبين بإظهار العزيمة والإصرار والتحلي بالروح القتالية لتجاوز الوضع الراهن وتأمين موقف الفريق في الدوري الممتاز.

وأكد عادل أن إدارة نادي المقاولون العرب لا تفكر في أي أمر بخلاف موقف الفريق ونتائجه والتركيز على مباريات المقاولون فقط لأن الكرة في ملعب المقاولون مع احترامه وتقديره لكل الأندية.

وتعهد اللاعبون أمام رئيس النادي والمشرف علي الكرة والجهاز الفني ببذل أقصى جهد لتحقيق الهدف.

ويحتل المقاولون المركز الخامس عشر بـ 29 نقطة، بفارق الأهداف عن الجونة وإيسترن كومباني صاحبي المركزين السادس عشر والسابع عشر المؤديين للهبوط.

فيما هبط مصر للمقاصة رسميا بـ 15 نقطة في المركز الأخير.

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