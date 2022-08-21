تشكيل الإسماعيلي - 6 تعديلات في مواجهة الأهلي.. النبريصي يقود هجوم الدراويش
الأحد، 21 أغسطس 2022 - 20:02
كتب : FilGoal
أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.
وشهد التشكيل استمرار محمد فوزي وعصام صبحي ومحمد مخلوف وأحمد مصطفى وأحمد مدبولي من تشكيل المباراة السابقة أمام المصري، فيما انضم 6 عناصر جدد للتشكيل.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: عصام صبحي - محمود دونجا - محمد نصر - محمد دسوقي
خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عادل
أمامهما: أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي
خط الهجوم: خالد النبريصي
البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم - عمرو الحلواني - محمد بيومي - عمر الوحش - عماد حمدي - حسن ياسين - جان موريل - محمد عبد السميع - محمد الشامي
وخسر الإسماعيلي مباراته السابقة أمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
فيما تعادل الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف.
اقرأ أيضا:
الأهلي يقترب من ثنائي سيراميكا
الأهلي يدخل في مفاوضات لضم نجم إنبي