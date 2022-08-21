تشكيل الإسماعيلي - 6 تعديلات في مواجهة الأهلي.. النبريصي يقود هجوم الدراويش

رئيس المقاولون العرب يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة فاركو

بيان رابطة الأندية: سيتم اتخاذ إجراءات في واقعة جمهور الأهلي والإسماعيلي عقب المباراة

استراحة في الدوري – الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

في الجول يكشف عن رباعي الأهلي الذي طلبه فيوتشر مقابل التخلي عن بوبو