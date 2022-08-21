فرانكفورت يضم جوهرة باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة

أعلن أينتراخت فرانكفورت الألماني تعاقده مع لاعب الوسط إريك جونيور دينا إبيمبي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وشارك إبيمبي البالغ من العمر 21 عاما في 10 مباريات بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي 2021-2022.

وأعلن فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، عن وجود حق شراء في الصفقة بنهاية الموسم.

وقال ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي فرانكفورتس: "مع ضم إريك جونيور دينا إبيمبي نجحنا في تقوية خط الوسط لدينا، الأمر الذي يعني أننا مستعدون لخوض مهامنا في 3 مسابقات".

ويشارك فرانكفورت في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، كما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وأصبح إبيمبي ثاني لاعب فرنسي ينضم إلى فرانكفورت هذا الصيف، بعد وصول راندال كولو مواني مهاجم نانت السابق.

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