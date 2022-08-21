مدرب أياكس عن رحيل أنتوني: نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا.. عكس مانشستر يونايتد

تحدث ألفريد شرودر مدرب أياكس عن رغبته باستمرار الجناح أنتوني مع الفريق، وذلك عقب فوز الفريق على سبارتا روتردام بهدف دون رد.

وقال شرودر في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "خسرنا 5 أو 6 من الأساسيين هذا الصيف".

وأضاف "لا أريد خسارة أي لاعب مهم آخر".

وغاب أنتوني عن أياكس بسبب تفكيره في الرحيل، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضمه، والتقارير التي تشير إلى ارتفاع راتبه 3 أضعاف حال إتمام هذه الخطوة.

وقال شرودر: "إنه وقت صعب بالنسبة له، أتفهم ذلك، ولكنه يلعب في أياكس، ما يعني أن المزيد من الأندية ستمر عليه. أياكس يلعب في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد ليس مشاركا".

ونقلت تقارير صحفية أن أياكس رفض عرضا قيمته 80 مليون يورو لضم أنتوني، وهو ما علق عليه شرودر قائلا: "هذا كم خرافي من المال. مسألة قدرتنا على رفض عرض أعلى لا ترجع لي".

واختتم "هذا شأن إدارة النادي، ولكني لا أريد خسارة اللاعب، ولا أعتقد أن النادي يريد ذلك أيضا".

وفقد أياكس خدمات 6 لاعبين بارزين هذا الموسم، حيث رحل ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد، وسيباستيان هالر إلى بوروسيا دورتموند، ونصير مزراوي ورايان جرافنبرش إلى بايرن ميونيخ، ونيكولاس تاليافيكو إلى ليون، وأندري أونانا إلى إنتر ميلان.

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