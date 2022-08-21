تقرير: بطلب من أجيري.. مايوركا يحاول ضم برايثوايت من برشلونة

يسعى نادي ريال مايوركا للتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب برشلونة.

وذكرت صحيفة "الدياريو دي مايوركا" أن مايوركا تواصل بالفعل مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ برشلونة بشأن اللاعب.

وأوضح التقرير أن برايثوايت متمسك بالبقاء في برشلونة، أو الرحيل بعد حصول على قيمة العامين المتبقين من عقده كاملةً.

ويتقاضى برايثوايت راتبًا سنويًا قيمته تتجاوز 4 ملايين يورو، ولا يرغب في التنازل عنه.

من جانبه، لا يستطيع مايوركا تحمل ذلك الراتب، وبالتالي يعرض استقدام برايثوايت على سبيل الإعارة.

ويطمح مايوركا إلى إقناع برايثوايت بالانضمام إلى صفوفه، وتحمُل جزء من راتبه، على أن يدفع برشلونة الجزء الآخر، وبالتالي يخفض من سقف رواتبه المرتفع.

ويعد خافيير أجيري المدير الفني لـ مايوركا سببًا رئيسيًا في محاولة استقدام برايثوايت.

وسبق لـ أجيري العمل مع برايثوايت في ليجانيس قبل انتقال المهاجم الدنماركي إلى برشلونة في مارس 2020.

برايثوايت (31 عامًا) خاض 57 مباراة مع برشلونة منذ قدومه إليه مقابل 18 مليون يورو، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5.

وخرج برايثوايت تمامًا من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، إذ لم يصطحبه مع في فترة الإعداد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل برايثوايت 13 هدفا في 48 بقميص ليجانيس بالإضافة إلى صناعة 8، قبل أن يتعاقد مع برشلونة لتعويض إصابة عثمان ديمبيلي وقتها.

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