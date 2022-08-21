تقرير: بطلب من أجيري.. مايوركا يحاول ضم برايثوايت من برشلونة

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة - الدوري الإسباني

يسعى نادي ريال مايوركا للتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب برشلونة.

وذكرت صحيفة "الدياريو دي مايوركا" أن مايوركا تواصل بالفعل مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ برشلونة بشأن اللاعب.

وأوضح التقرير أن برايثوايت متمسك بالبقاء في برشلونة، أو الرحيل بعد حصول على قيمة العامين المتبقين من عقده كاملةً.

أخبار متعلقة
كادينا كوبي: برشلونة في ورطة.. بيع ديباي لن يكفي لتسجيل كوندي مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا بويج: قرار برشلونة بشأني كان مؤلما.. لم يعاملوني كما تمنيت تقارير: آمال برشلونة تنتهي.. ودخول سان جيرمان في صفقة بيرناردو سيلفا

ويتقاضى برايثوايت راتبًا سنويًا قيمته تتجاوز 4 ملايين يورو، ولا يرغب في التنازل عنه.

من جانبه، لا يستطيع مايوركا تحمل ذلك الراتب، وبالتالي يعرض استقدام برايثوايت على سبيل الإعارة.

ويطمح مايوركا إلى إقناع برايثوايت بالانضمام إلى صفوفه، وتحمُل جزء من راتبه، على أن يدفع برشلونة الجزء الآخر، وبالتالي يخفض من سقف رواتبه المرتفع.

ويعد خافيير أجيري المدير الفني لـ مايوركا سببًا رئيسيًا في محاولة استقدام برايثوايت.

وسبق لـ أجيري العمل مع برايثوايت في ليجانيس قبل انتقال المهاجم الدنماركي إلى برشلونة في مارس 2020.

برايثوايت (31 عامًا) خاض 57 مباراة مع برشلونة منذ قدومه إليه مقابل 18 مليون يورو، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5.

وخرج برايثوايت تمامًا من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، إذ لم يصطحبه مع في فترة الإعداد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل برايثوايت 13 هدفا في 48 بقميص ليجانيس بالإضافة إلى صناعة 8، قبل أن يتعاقد مع برشلونة لتعويض إصابة عثمان ديمبيلي وقتها.

اقرأ أيضا:

سقوط كبير لتشيلسي

الأهلي يقترب من ثنائي سيراميكا

الأهلي يدخل في مفاوضات لضم نجم إنبي

البحث عن مباريات ودية لمنتخب مصر

برشلونة مايوركا الدوري الإسباني أجيري برايثوايت
نرشح لكم
كروس: لا تراجع عن الاعتزال الدولي.. وأستبعد الرحيل عن ريال مدريد راديو مونت كارلو: كافاني أتم اتفاقه مع فالنسيا ستواني يكتب التاريخ مع جيرونا.. وألميريا يحصد أول نقطة في الدوري الإسباني مؤتمر الوداع - كاسيميرو باكيا: لقد عشت حلما عظيما في ريال مدريد بيدري: ليفاندوفسكي يبدو وكأنه يبلغ من العمر 20 عاما تشافي: خاطرنا أمام سوسيداد وسارت الأمور جيدا.. ويزعجني موقف كوندي ليفاندوفسكي: أهدي هدفي الأول مع برشلونة لوالدي مؤتمر وداع كاسيميرو - بيريز: لعبت كل مباراة كما لو كانت الأخيرة.. نحن فخورون بقصتك
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الزمالك ضد الاتحاد السكندري 6 دقيقة | الكرة المصرية
هدفا أوكلي ونياس في فاركو يخرجا المقاولون من مثلث الهبوط 7 دقيقة | الكرة المصرية
التاسعة على التوالي بدون فوز.. سموحة يعطل الجونة بالتعادل 10 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي – عودة صلاح محسن وربيعة.. وغياب حسام حسن ومتولي أمام إنبي 20 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - الشيخ أساسي مع المصري.. وثنائي في وسط البنك الأهلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد – ثلاثي دفاعي.. ومابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - احتفالية الدوري.. شيكابالا أساسي أمام الاتحاد 59 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: بديل فويث.. مونييه يظهر على طاولة برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا