ميكالي يجتمع مع فيريرا ويحضر مران الزمالك

تواجد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي داخل مقر نادي الزمالك لزيارة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وتأتي زيارة ميكالي لنادي الزمالك في إطار خطته التي وضعها لزيارة مدربي الأندية المصرية بشكل متواصل منذ توليه قيادة المنتخب الأولمبي.

واستقبل فيريرا الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، والذي يضم تياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، و ليوناردو فاجونديس مخطط الاحمال، وجواو بيدرو محلل الأداء، ومحمود حربي المدير الإداري.

وتستمر زيارات ميكالي والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لأندية الدوري المصري على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وحرص ميكالي وجهازه المعاون على حضور تدريبات الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان ميكالي قد زار نادي بيراميدز بالأمس واجتمع مع مدربه تاكيس جونياس.

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