كادينا كوبي: برشلونة في ورطة.. بيع ديباي لن يكفي لتسجيل كوندي

يواجه نادي برشلونة وضعًا حرجًا، قبل 10 أيام على غلق باب تسجيل اللاعبين.

ولم يتمكّن برشلونة من تسجيل مدافعه الفرنسي جول كوندي حتى اللحظة، بسبب عدم امتلاكه سقف الرواتب المناسب.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن بيع ممفيس ديباي إلى يوفنتوس لن يكون كافيًا لـ برشلونة لتسجيل كوندي.

بيع ديباي سيحرر 12 مليون يورو من ميزانية رواتب برشلونة، لكن رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" تطالب برشلونة بضعف هذا المبلغ.

في الوقت نفسه، أوضحت الإذاعة أن عمليات بيع بيير إيمريك أوباميانج، وسيرجينيو ديست، وصامويل أومتيتي، لا تشهد تقدمًا.

👉Inscripción Koundé. Fuentes del Club dicen que la salida de Memphis NO es suficiente para inscribirle. Se liberarían unos 12ME. La Liga pide el doble. Salidas de Auba, Umtiti y Dest “no avanzan”. Dest: su entorno mantiene que no han negociado con nadie. Vamos en @tjcope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) August 21, 2022

على صعيد متصل، أوضحت إذاعة "كادينا سير كتالونيا" أن كوندي يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل مجانًا عن برشلونة حال عدم تسجيله قبل 1 سبتمبر المقبل.

الأمر الذي لو حدث، سيكون ضربة قوية لـ برشلونة الذي دفع 50 مليون يورو نظير شراء كوندي من إشبيلية.

وتمكّن برشلونة من تسجيل روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وفرانك كيسي، وأندرياس كريستينسن.

وفشل برشلونة حتى اللحظة في إقناع فرينكي دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تخفيض راتبه.

ولم ينضم كوندي إلى قائمة مباراة ريال سوسيداد اليوم الأحد، بعد أن غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام رايو فايكانو.

واضطر برشلونة إلى تفعيل 4 رافعات اقتصادية عن طريق بيع أجزاء من أصوله، ليزيد من أرباحه المالية ويتمكّن من تسجيل صفقاته.

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