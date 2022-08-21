إيسترن كومباني: نطالب بالعدالة فقط.. ونتحفظ على زيارة علام للاتحاد السكندري

طالب نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني بالعدالة في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

وأبدى رئيس إيسترن كومباني إندهاشه من زيارة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لنادي الاتحاد السكندري قبل يومين فقط من مباراة هامة على صراع الهبوط.

وقال رئيس إيسترن كومباني: "الجميع أشاد بأداء فريقنا في الفترة الأخيرة ولدينا إصرار للبقاء في الدوري، ولكن هنا بعض الإيماءات وتفضيل لبعض الأندية الجماهيرية".

وأضاف "من المفترض أن تقام مواجهات الفرق التي تصارع على الهبوط في نفس اليوم والتوقيت لكن فوجئنا بالجدول بأن نلعب أولا أو المقاولون أولا وهو ما يؤثر على سير النتائج الأخرى".

وكشف نصر عبد العزيز "شاهدنا مباراة المقاولون أمام المقاصة وشعرنا أنها تسير في اتجاه معين، ليس ذلك فريق المقاولون الذي كان يعاني في المباريات الأخيرة".

وتابع "شاهدنا أيضا زيارة جمال علام رئيس اتحاد الكرة للاتحاد السكندري قبل 48 ساعة من مباراة هامة في صراع الهبوط ونشعر أن هناك تفضيل لبعض الأندية".

وشدد "الاتحاد السكندري نادي عريق وسيد البلد ولكن يجب أن تكون هناك عدالة وإذا كانت هناك زيارة ودعم فتكون لجميع الأندية".

وواصل عبد العزيز "ناشدنا رابطة الأندية لتعديل موعد المباريات لتقام في نفس التوقيت، ما نطلبه هو حقنا فقط".

واختتم رئيس إيسترن كومباني تصريحاته "لو تم إدارة الأمور بعدالة أتوقع بقاء فريقنا بنسبة 90% في الدوري، ظُلمنا في مباراة سموحة كان فريقنا متقدما 2-1 وتم احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع بطريقة موجهة".

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