عبد المنصف: أدرس التراجع عن قرار الاعتزال.. ومواجهة الزمالك أهدأ بعد تحقيق الفوز

يدرس محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري التراجع عن قرار الاعتزال عقب نهاية الموسم.

وأرجأ عبد المنصف قراره النهائي إلى ما بعد نهاية الموسم وخوض المباريات المتبقية في الدوري.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل ليبتعد عن دائرة الفرق المرشحة للهبوط.

وقال عبد المنصف -46 عاما- عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما تحقق الانتصار مع فريقك بجانب رقم شخصي يكون أمر رائع، وحققنا فوزا هاما أمام البنك الأهلي في مشوار الاتحاد السكندري".

وكشف "قبل انطلاق الموسم كنت أنوي الاستمرار لموسمين أو ثلاثة، ولكن تبدأ مقارنة حالتك البدنية وموقفك".

وتابع عبد المنصف "انتظر تخطي المباراتين المقبلتين في الدوري وبعد ذلك سأدرس فكرة الاعتزال أو التراجع عن ذلك، لا يزال الأمر تحت الدراسة بالنسبة لي".

وأوضح حارس مرمى الاتحاد السكندري "من الصعب أن تنهي مسيرتك الكروية بعد خوص 26 موسما والتدريب بشكل يومي".

وشدد "أتمنى أن يوفقني الله خلال الفترة المقبلة لاختيار القرار الصائب لمسيرتي".

وأضاف عبد المنصف "الفوز أمام البنك الأهلي جاء في التوقيت المناسب، كان من الصعب خوض مواجهة الزمالك في القاهرة بضغط كبير، ولكن حاليا الأمور أهدأ كثيرا".

واختتم محمد عبد المنصف تصريحاته "الزمالك يسير بخطى ثابتة من حيث النتيجة والأداء واستقرار إداري، نتمنى أن نظهر بصورة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة وقبل ثلاث جولات من النهاية.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء لحصد لقب الدوري بشكل رسمي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

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