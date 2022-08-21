موعد مباريات الأحد 21 أغسطس 2022.. الأهلي ضد الإسماعيلي والدوري الإنجليزي والإسباني

يشهد اليوم الأحد 21 من شهر أغسطس 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري المصري

يلعب الأهلي أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من مسابقة الدوري.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي ويستضيف وست هام فريق برايتون في الثالثة عصرا.

أما تشيلسي فيحل ضيفا في نفس التوقيت على ليدز يونايتد، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتك بلباو فريق فالنسيا في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يلعب أتليتكو مدريد أمام فياريال في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي العاشرة مساء يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الثانية ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان حامل لقب الدوري ضيفا على أتالانتا في التاسعة إلا ربع مساء ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على فريق ليل في التاسعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

يلعب بايرن ميونيخ أمام فريق بوخوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، ويقام اللقاء في الخامسة والنصف مساء.

أبطال أوروبا للسيدات

يلعب فريق أوليمبيا كلوج الروماني والذي يلعب ضمن صفوفه المحترفة المصرية شروق السيد أمام فريق ساراجيفو من البوسنة والهرسك في ختام الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت مصر، ويتأهل الفائز من ذلك الدور إلى الأدوار الرئيسية.

وفي التاسعة مساء يلعب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في نفس الدور.

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