أم جزائرية وأب مصري.. من هو مهاجم الزمالك المتواجد في قائمة الجزائر للناشئين

تواجد محمد علي صالح زياد مهاجم الزمالك في قائمة منتخب الجزائر للشباب المشاركة في كأس العرب.

وتشارك مصر في البطولة التي من المقرر أن تقام بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتوجه FilGoal.com بالسؤال لمعرفة أسباب عدم تواجد اللاعب مع منتخب مصر للشباب.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "اللاعب انضم لمعسكر منتخب الشباب في وقت سابق كونه من أم جزائرية وأب مصري".

وأضاف "كان وقتها الاختيار الخامس أو السادس في مركزه مع قلة مشاركاته أيضا مع الزمالك".

وتابع "وبناء عليه لم يشارك مع منتخب مصر للشباب".

وتواجد اللاعب في قائمة الجزائر لبطولة شمال إفريقيا الأخيرة ولكنه لم يلعب أي مباراة.

ويلعب محمد علي صالح زياد في مركز المهاجم والجناح.

وتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات وليبيا وجيبوتي.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

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