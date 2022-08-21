أم جزائرية وأب مصري.. من هو مهاجم الزمالك المتواجد في قائمة الجزائر للناشئين

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 00:16

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - مصر - الجزائر

تواجد محمد علي صالح زياد مهاجم الزمالك في قائمة منتخب الجزائر للشباب المشاركة في كأس العرب.

وتشارك مصر في البطولة التي من المقرر أن تقام بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتوجه FilGoal.com بالسؤال لمعرفة أسباب عدم تواجد اللاعب مع منتخب مصر للشباب.

أخبار متعلقة
في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي

No description available.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "اللاعب انضم لمعسكر منتخب الشباب في وقت سابق كونه من أم جزائرية وأب مصري".

وأضاف "كان وقتها الاختيار الخامس أو السادس في مركزه مع قلة مشاركاته أيضا مع الزمالك".

وتابع "وبناء عليه لم يشارك مع منتخب مصر للشباب".

لاعب من الزمالك المصري في صفوف أشبال “الخضر” | الرياضة | النهار نيوز

وتواجد اللاعب في قائمة الجزائر لبطولة شمال إفريقيا الأخيرة ولكنه لم يلعب أي مباراة.

ويلعب محمد علي صالح زياد في مركز المهاجم والجناح.

وتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات وليبيا وجيبوتي.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

اقرا أيضا

ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا

ماذا قدم ترزيجيه أمام أنطاليا

عرض تركي لأفشة

حقيقة رغبة الزمالك في ضم محمود جاد

مصر الجزائر الزمالك
نرشح لكم
سيتمكن من قيد طارق حامد.. اتحاد جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية من وحي الخيال.. المغرب يكشف حقيقة تقاضي خليلوزيتش مبلغا ضخما للرحيل الرابعة.. النصر السعودي يخطف صفقة الهلال المنتظرة طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يفوز على أبها استعدادا لانطلاق الدوري السعودي تمهيدا لقيد طارق حامد.. اتحاد جدة يعلن رفع منع القيد انضم لقلعة الملك.. الشارقة يتعاقد مع ألكاسير تقرير: النصر السعودي يتفوق على فالنسيا وتورينو ويحسم صفقة ديناير موقع le360: لتدريب أسود الأطلس؟ الإيطالي ماتزاري يصل المغرب
أخر الأخبار
المباراة الرابعة للفريقين.. الحنفي حكما لمواجهة الأهلي والإسماعيلي 3 دقيقة | الكرة المصرية
غرامة على لاعبي سموحة وجلسة بين الإدارة وبسيوني لبحث أسباب تراجع النتائج 11 دقيقة | الكرة المصرية
أم جزائرية وأب مصري.. من هو مهاجم الزمالك المتواجد في قائمة الجزائر للناشئين 13 دقيقة | الوطن العربي
في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات 22 دقيقة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة 40 دقيقة | الكرة المصرية
فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي 46 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه 55 دقيقة | ميركاتو
تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 57 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة