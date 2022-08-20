مؤتمر تشافي - عن تسجيل كوندي وبديل بوسكيتس ورحيل أوباميانج

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن مصير مهاجم الفريق بيير إيمريك أوباميانج قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام ريال سوسيداد.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد، غدا الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "سوسيداد خصم صعب، لديهم لاعبين مميزين، وحارس مميز ودفاع قوي، يسيطروا على عدة جوانب من المباراة وسيكون اختبار لنا، الموسم الماضي لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول على عكس الشوط الثاني. هدفنا الفوز بـ3 نقاط".

وأوضح "فترة الانتقالات ممتدة حتى نهاية أغسطس وكل شيء وارد. أوباميانج لاعبنا الآن وبالتأكيد اعتمد عليه، لكن علينا أن نرى بقية الظروف. كذلك الأمر لديباي سأعتمد عليهما غدًا، إذا وصلنا عرض بالتأكيد يجب تقييمه. أولويتنا هي تسجيل كوندي وما زال لدينا وقت حتى الغد".

ويتمسك تشيلسي بالحصول على خدمات الجابوني بيير إيمريك أوباميانج خلال هذا الصيف بحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية.

كوندي

وعن تسجيل جويل كوندي قال تشافي: "ما زلنا ننتظر القائمة سننشرها غدًا. نعم اعتمد عليه في التمارين الأخيرة وشرحت له فكرتي، عمره 23 ولديه خبرة كبيرة، لديه مهارات جيدة، في برشلونة عليك أن تظهر بكل مباراة بأنك جاهز، اُفضله بكل تأكيد أن يلعب كمدافع، لكن في الحالات الطارئة قد يكون ظهير".

وواصل "كوندي يتدرب بشكل جيد للغاية لقد وقعنا مع لاعب رائع، الآن علينا بيع اللاعبين من أجل عملية تسجيله".

بوسكيتس وفيران توريس

وعن بديل سيرجيو بوسكيتس الموقوف أوضح "سنرى غدًا، لن أعطي التشكيلة الآن، هنالك لاعبين بإمكانهم اللعب في المركز ذاته مثل كيسيه وفرينكي وبيانيتش، قائمتنا طويلة وهنالك عدة احتمالات".

وأضاف "فيران تدرب بشكل جيد هذا الأسبوع، إنه لاعب هداف وهام لنا، أراه حاليا يلعب في مركز الجناح، بالتأكيد سيكون عنصر هام في الفريق".

وعن تسديد الركلات الثابتة كشف " هذا يعتمد على حالة اللاعب داخل المباراة، نحن نتدرب عليها كل يوم، لكن الآن لدينا متخصصون أفضل من الموسم الماضي، الآن لدينا رافينيا وليفاندوفسكي وهذا شيء نحتاجه".

كاسيميرو

وعن انتقال كاسيميرو لمانشستر يونايتد علق "كاسيميرو لاعب هام للغاية، وقعوا مع لاعب ليعوضه لكن لا أحب الحديث عن خصمنا. فقدوا عنصر مؤثر لكن هذه قرارت تتعلق بناديهم".

وأعلن ريال مدريد الإسباني عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى صفوف الأخير.

رسالة جمهور برشلونة

ووجه تشافي رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "سنقاتل على كل شيء. سننافس على البطولات لكن يجب أن نكون متواضعين ومن ثم نعمل ونضحي، أمام رايو كان يجب أن نفوز، سيطرنا على المباراة لكن لم نستطع الفوز، لعبنا مباراة جيدة لكن ليست مثالية، نقطة من أصل 3 ليست جيدة، مع برشلونة يجب الفوز بكل المباريات".

وفرض رايو فايكانو نتيجة التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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