تقرير: الاتفاق تم.. رحيل ألكاسير يفتح باب فياريال أمام كافاني

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - مانشستر يونايتد وروما

فتح رحيل باكو ألكاسير عن صفوف فياريال الباب أمام التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني.

وانتقل ألكاسير لصفوف الشارقة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

كافاني اتفق على كل شيء مع فياريال وسيحصل على راتب يقترب من 10 ملايين يورو وفقا لمنصة "ريليفو" الإسبانية.

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وأوضحت المنصة أن رحيل باكو ألكاسير سيدفع أوناي إيمري مدرب فياريال للتعاقد مع كافاني هذا الصيف.

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل مهاجمه إدينسون كافاني بنهاية الموسم المنصرم وعقب انتهاء تعاقده رسميا.

وأوضح التقرير أن كافاني اختار التعاون مجددا مع أوناي إيمري مدرب فياريال.

ويعرف إيمري وكافاني بعضهما البعض جيدا. خلال فترة لعب مهاجم أوروجواي في صفوف باريس سان جيرمان.

كافاني هو الهداف التاريخي لسان جيرمان إذ سجل 200 هدف في 301 مباراة، في الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2020.

لو انتقل كافاني إلى الدوري الإسباني، سيكون لعب في 4 دوريات من الدوريات الـ5 الكبرى، إذ لعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الإيطالي مع باليرمو ونابولي، والدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

وخاض كافاني مع باليرمو 117 مباراة سجلة خلالهم 37 هدفا.

فيما لعب مع نابولي 137 مباراة سجل خلالهم 104 هدفا.

البالغ من العمر 34 عاما لعب 59 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 19 هدفا.

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