التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر.. وميسي أساسي مع سيراميكا كليوباترا
الخميس، 18 أغسطس 2022 - 20:22
كتب : FilGoal
يقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري على ملعب الأهلي we السلام، ويجاوره أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.
ويعنمد أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا على مصطفى سعد "ميسي" ومحمد إبراهيم وشادي حسين في قيادة فريقه أمام فيوتشر.
تشكيل فيوتشر:
حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – عمر كمال
الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد
الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – أيمن الصفاقسي.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - خالد صبحي - مصعب البطاط
خط الوسط: محمد توني - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - محمد إبراهيم
خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي.
ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.
بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز 11 برصيد 35 نقطة من 30 مباراة.
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