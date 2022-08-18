بيراميدز يكشف أسباب إصابات رمضان وإكرامي وأسامة جلال وتراوري

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لـ بيراميدز أسباب الغيابات قبل مباراة سموحة في الجولة 31 من الدوري.

ويستعد بيراميدز للقاء سموحة غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

تعرف على قائمة بيراميدز للقاء سموحة من هنــــــــــــــــــا.

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وأوضح المنيري للمركز الإعلامي للنادي غيابات الفريق وأسبابها:

رمضان صبحي - تعرض لإصابة خلال مران الأمس وخضع لأشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث يحتاج لبعض الوقت للتأهيل والعلاج قبل العودة والمشاركة من جديد مع الفريق.

إريك تراوري - يعاني البوركينابي من جزع في الرباط الداخلي للركبة غاب بسببه عن مباراة المحلة الأخيرة، ويحتاج لأسبوع إضافي من التأهيل قبل المشاركة مجددا مع الفريق.

أسامة جلال - تعرض للإصابة مؤخرا وخضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من كدمة شديدة بالسمانة وتجمع دموي، ويحتاج إلى أسبوع للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية.

شريف إكرامي - يعاني من شد في العضلة الأمامية للفخذ ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة فيما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.

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ويرتدي نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز واقيا للوجه في الفترة الحالية وتواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد.

أوضح المنيري أن دونجا يعاني من إصابة قوية بشرخ في عظام الوجه أصيب به في مواجهة المقاولون العرب، وغاب بسببه عن لقاء المحلة الأخير في الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 30 مباراة.

بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 42 نقطة من نفس الرصيد من المباريات.

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