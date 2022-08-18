قائمة بيراميدز – عودة السعيد وعمر جابر وغياب رمضان وأسامة جلال أمام سموحة

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

عاد عبد الله السعيد وعمر جابر لـ قائمة بيراميز أمام سموحة في الجولة 31 من الدوري المصري، بينما يستمر غياب رمضان صبحي.

ويستعد بيراميدز للقاء سموحة غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب أيضا شريف إكرامي وعمر جابر وأسامة جلال وإبراهيم عادل وأحمد فتحي.

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وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - هشام محمد - محمود صابر - عمر جابر - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 30 مباراة.

بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 42 نقطة من نفس الرصيد من المباريات.

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