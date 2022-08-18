دوري NBA – للسنة العاشرة على التوالي.. 45 مباراة في مواعيد مبكرة من أجل المشاهد العربي

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" عن بث 45 مباراة من منافسات البطولة في مواعيد مبكرة.

وأوضحت NBA في بيان أن 45 مباراة من مباريات البطولة ستبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية 6:00 مساء بتوقيت أوروبا.

وأضافت أن القرار الذي يُطبق للسنة العاشرة على التوالي جاء ليتناسب مع متابعي المباريات في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن المباريات ستضم أكبر نجوم البطولة على غرار جيانيس أنتيتوكونمبو وستيفن كاري ولوكا دونسيتش وجويل إمبيد وليبرون جيمس ونيكولا يوكيتش.

وجاء جدول المباريات الـ45 كالتالي:

وقال مات برابانتس، نائب الرئيس الأول لشراكات المحتوى الدولية في الدوري الأميركي للمحترفين: "تعد جدولة المباريات الأسبوعية في وقت الذروة للجماهير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عنصرا حاسما في جهودنا لجعل إثارة كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين في متناول المشجعين".

وأضاف "على مدى السنوات ال 10 الماضية ، شهدنا استجابة هائلة لهذه المبادرة من المشجعين في جميع أنحاء هذه المناطق ، ومع كمية ونوعية المواهب من أوروبا وأفريقيا في الدوري الأمريكي للمحترفين في أعلى مستوى على الإطلاق ومشاهدة المواعيد الأسبوعية في وقت الذروة ، لم يكن هناك وقت أفضل من ذلك ليكون مشجعا للدوري الأمريكي للمحترفين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".

ويلعب جولدن ستيت واريورز بطل دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA ضد لوس أنجلوس ليكرز في افتتاح البطولة في الموسم الجديد في مواجهة نارية منتظرة من الفريقين.

ويلتقي جولدن ستيت على ملعبه بقيادة الأسطورة ستيفن كيري، ضد الفريق العريق لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

وتقام المباراة في صالة تشيز سينتر الخاصة بجولدن ستيت، وذلك في يوم 18 أكتوبر المقبل وهو موعد انطلاق الدوري.

اقرأ أيضا:

بشرى سارة لـ طارق حامد في اتحاد جدة

خاص.. لاعب وفاق سطيف يصل القاهرة للتوقيع لـ المصري

خاص.. سبب تواجد حسام حسن في المدرجات أمام الإسماعيلي

موسيماني يعلق على مطالب عودته لتدريب الأهلي