بعد ظهوره لـ 33 دقيقة فقط.. إنتر يعلن إصابة مخيتاريان

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 19:25

كتب : FilGoal

هنريك مخيتريان - إنتر

أعلن إنتر اليوم -الثلاثاء- إصابة الوافد الجديد هنريك مخيتريان في أوتار الركبة.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه أوضح إصابة اللاعب، وجاء كالآتي:

"مخيتاريان يعاني من إصابة عضلية طفيفة في أوتار الركبة اليسرى. سيوضع تحت المراقبة اليوم، ومن المتوقع أن يغيب لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

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وكان مخيتريان انضم إلى إنتر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع روما هذا الصيف.

ووقع مخيتريان (33 عاما) على عقد يربطه بوصيف الدوري الإيطالي لعامين.

وكان الجناح الأرميني انضم لروما قادما من أرسنال في 2019 معارا ثم انتقل نهائيا له وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وخاض مخيتاريان مع روما 117 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

وشارك مخيتريان بديلا لمدة 33 دقيقة في فوز إنتر أمام ليتشي بهدفين مقابل هدف في أولى جولات الدوري الإيطالي.

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