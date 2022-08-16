بعد ظهوره لـ 33 دقيقة فقط.. إنتر يعلن إصابة مخيتاريان

أعلن إنتر اليوم -الثلاثاء- إصابة الوافد الجديد هنريك مخيتريان في أوتار الركبة.

هنريك مخيتاريان النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ونشر النادي بيانا عبر موقعه أوضح إصابة اللاعب، وجاء كالآتي:

"مخيتاريان يعاني من إصابة عضلية طفيفة في أوتار الركبة اليسرى. سيوضع تحت المراقبة اليوم، ومن المتوقع أن يغيب لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

Le condizioni di Mkhitaryan 👇 — Inter (@Inter) August 16, 2022

وكان مخيتريان انضم إلى إنتر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع روما هذا الصيف.

ووقع مخيتريان (33 عاما) على عقد يربطه بوصيف الدوري الإيطالي لعامين.

وكان الجناح الأرميني انضم لروما قادما من أرسنال في 2019 معارا ثم انتقل نهائيا له وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وخاض مخيتاريان مع روما 117 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 28 آخرين.

وشارك مخيتريان بديلا لمدة 33 دقيقة في فوز إنتر أمام ليتشي بهدفين مقابل هدف في أولى جولات الدوري الإيطالي.

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