الرجاء يفسخ عقد الثنائي الكونغولي

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

فسخ نادي الرجاء المغربي عقد الثنائي الكونغولي بيني باديبانجا و كاديما كابانجو بالتراضي.

ورحل بيني باديبانجا وكاديما كابانجو عن صفوف الرجاء بناء على طلب مدرب الفريق التونسي فوزي البنزرتي.

وأعلن الرجاء عن فسخ عقد الثنائي الكونغولي باديبانجا و كاديما بالتراضي ووجه لهما الشكر.

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النادي المغربي قرر رحيل الثنائي الكونغولي بعدما عقد عدد كبير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الرجاء 10 لاعبين حتى الآن خلال سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد الرجاء مع كل من، إسماعيل المقدم، ومحمد بولكاسوت، و سعيد أزراول، ومهدي بوكاسي، ويسري بوزوق، وزكريا حدراف، ويوسف لحويزي، ومحمود بنطايج، وعبد الحي فورسي، وعبد الرءووف بن غيث.

ويبحث الرجاء عن التتويج بلقب الدوري المغربي خلال الموسم الجديد بعدما خسر لقب الموسم الماضي لصالح غريمه الوداد في الجولات الأخيرة.

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