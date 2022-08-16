ديلي ميل: إيفرتون يرفض عرض تشيلسي الأول لضم جوردون

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون يسجل ويحتفل بهدفه مع إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

رفض إيفرتون عرضا من تشيلسي بشأن التعاقد مع نجمه الواعد أنتوني جوردون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم تشيلسي وفقا لـ"ديلي ميل" البريطانية عرضا للتعاقد مع جوردون مقابل 45 مليون جنيه إسترليني لكن إدارة إيفرتون رفضت العرض.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن إيفرتون يرفض التفريط في خدمات جوردون بمبلغ أقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

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وأشارت إلى صاحب الـ21 عاما يرغب في الرحيل عن إيفرتون والانتقال لصفوف تشيلسي وخوض تجربة لعب دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت أن صاحب الـ21 عاما يعتقد أن انتقاله إلى تشيلسي سيعزز من فرص تواجده في قائمة منتخب بلاده بكأس العالم 2022 بقطر.

ويحظى أنتوني جوردون باهتمام توتنام ونيوكاسل لكن تشيلسي بات الوجهة الأقرب للاعب إيفرتون هذا الصيف.

ويتبقى في عقد أنتوني جوردون مع إيفرتون 3 سنوات مقبلة لكنه يرغب في خوض تجربة جديدة مع وصول عرض تشيلسي.

جوردون شارك خلال الموسم المنصرم مع إيفرتون في 40 مباراو وسجل 4 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.

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