يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة دي ماريا

كشف يوفنتوس تفاصيل إصابة لاعبه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا عقب الفوز على ساسولو في الدوري.

وافتتح يوفنتوس مسيرته في الدوري الإيطالي بفوز كبير على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الأول.

وأعلن يوفنتوس عن إصابة دي ماريا بتمزق عضلي خفيف في الفخذ الأيسر على أن يتم تقييم حالته مجدداً بعد 10 أيام.

وسجل أنخيل دي ماريا أول أهدافه الرسمية بقميص يوفنتوس في الدقيقة 26 من مواجهة ساسولو وأضاف دوسان فلاهوفيتش "هدفين" في الدقيقتين 43 و51.

وشهد تشكيل المباراة مشاركة جليسون بريمر وأنخيل دي ماريا من صفقات الصيف.وغاب ول بوجبا الوافد من مانشستر يونايتد مجانا في الصيف بسبب الإصابة

بهذه النتيجة وضع يوفنتوس أول 3 نقاط في رصيده، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي الذي اكتسح فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي.

📹 Kicking off the @SerieA_EN campaign with a #JuveSassuolo 𝘄𝗶𝗻 ft. Angel Di María and #DV9 🔥⚽️ 📺 Full match highlights ⤵️ — JuventusFC (@juventusfcen) August 16, 2022

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