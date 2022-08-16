رومانو: وست هام يحسم صفقة مدافع باريس سان جيرمان

اقترب وست هام يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان، ثيلو كيرير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن إتمام وست هام الاتفاق مع كيرير بعد اجتماع دار خلال الساعات الماضية.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن كيرير فضل عرض ويست هام على الانتقال لصفوف إشبيلية الإسباني.

وأشار رومانو إلى أن إشبيلية وجه أنظاره نحو تانجي نيانزو لاعب بارين ميونيخ الألماني عقب فشله في إقناع كيرير.

ويجيد كيرير اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع وباتت فرص مشاركاته مع الفريق الفرنسي ضعيفة للغاية منذ انضمام أشرف حكيمي في الصليف الماضي.

صاحب الـ25 عاما انضم للنادي الباريسي في صيف 2018 قادما من صفوف شالكه الألماني.

وخاض كيرير مع باريس سان جيرمان 128 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم بجميع المسابقات.

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