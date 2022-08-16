سكاي: مسألة وقت.. نابولي أتم اتفاقه مع ندومبيلي

أتم نابولي اتفاقه مع توتنام بشأن التعاقد مع تانجواي ندومبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن إتمام نابولي الاتفاق مع توتنام لضم اللاعب الفرنسي.

وأوضح أن نابولي سيدفع مليون يورو مقابل الحصول على خدمات ندومبيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع تحمل جزء كبير من راتبه مع ناديه الإنجليزي.

وأشار إلى أن انتقال ندومبيلي إلى نابولي سيتضمن بندا بأحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

ندومبيلي الذي كان قد انضم إلى توتنام من صفوف ليون الفرنسي في طريقه إلى نابولي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ندومبيلي شارك في 31 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم في جميع المسابقات.

صاحب الـ25 عاما بات خارج حسابات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي خلال الموسم الجديد ويبحث عن فرصة المشاركة بشكل أكبر.

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