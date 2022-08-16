فرانس فوتبول: النصر السعودي يخطط للتعاقد مع تاعرابت

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع المغربي عادل تاعرابت صانع ألعاب بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن بقاء تاعرابت ضمن صفوف بنفيكا بات غير مرغوب من جانب النادي البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة أن تاعرابت قريب من الانتقال لصفوف نادي النصر السعودي بناء على رغبة الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق.

وأشارت إلى أن جارسيا يرغب في ضم تاعرابت إلى جوار دافيد أوسبينا ولويز جوستافو بقميص النادي السعودي.

صاحب الـ33 عاما لعب بقميص بنفيكا خلال 192 مباراة وسجل هدفين وصنع 14 هدفا.

وسبق لصانع الألعاب المغربي اللعب لأندية كوينز بارك رينجرز وتوتنام وميلان وفولام ولانس.

وعلى المستوى الدولي خاض تاعرابت 26 مباراة دولية بقميص منتخب المغرب وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

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