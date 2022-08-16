إسباني جديد يرتدي قميص الساحر.. سيتي يعلن ضم سيرجيو جوميز

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء على إتمام صفقة انضمام سيرجيو جوميز ظهير أندرلخت.

جوميز خضع للكشف الطبي قبل أيام، قبل أن يوقع على عقد يربطه بالفريق السماوي لمدة 4 سنوات.

سيرتدي الظهير الإسباني القميص رقم 21 الذي كان يرتديه مواطنيه ديفيد سيلفا نجم سيتي السابق، وفيران توريس الذي انتقل إلى برشلونة.

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وقال جوميز لموقع ناديه الجديد: "من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم 21 في مانشستر سيتي".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق".

صاحب الـ21 عاما يلعب في مركز الظهير الأيسر الذي أصبح خاليا برحيل أولكسندر زينتشينكو إلى أرسنال، وإيقاف بنجامين ميندي لتورطه في قضايا اغتصاب.

لم يكشف سيتي قيمة الصفقة، لكن التقارير تشير إلى أن النادي الإنجليزي اتفق مع أندرلخت على ضم الظهير الأيسر مقابل 13 مليون يورو + 2 مليون يورو كمتغيرات.

وكان مانشستر سيتي يخطط لإعارة اللاعب إلى جيرونا الإسباني ولكن مع عدم التعاقد مع مارك كوكوريا فيستمر اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وحاول سيتي ضم كوكوريا من برايتون ولكن ناديه رفض أن يوافق على أي عرض بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني وهو ما لم يوافق مانشستر سيتي على دفعه لينتقل إلى تشيلسي بعد ذلك.

جوميز شارك في 49 مباراة مع أندرلخت الموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 15 آخرين.

مانشستر سيتي تعاقد مع إرلينج هالاند وكالفن فيليبس وستيفان أورتيجا خلال سوق الانتقالات الحالي.

وانتصر مانشستر سيتي في أول مبارياته في الدوري الإنجليزي على وست هام يونايتد بهدفين دون رد.

ثم اكتسح بورنموث برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

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