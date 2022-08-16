NBA - قمة بين كيري وليبرون في افتتاح البطولة.. جولدن ستيت يواجه ليكرز

يلعب جولدن ستيت واريورز بطل دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA ضد لوس أنجلوس ليكرز في افتتاح البطولة في الموسم الجديد في مواجهة نارية منتظرة من الفريقين.

ويلتقي جولدن ستيت على ملعبه بقيادة الأسطورة ستيفن كيري، ضد الفريق العريق لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

وتقام المباراة في صالة تشيز سينتر الخاصة بجولدن ستيت، وذلك في يوم 18 أكتوبر المقبل وهو موعد انطلاق الدوري.

في مباراة أخرى في الليلة ذاتها يلعب بوسطن سيلتيكس وصيف الدوري ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وستكون أول مواجهة بين طرفي نهائي الموسم الماضي جولدن ستيت وبوسطن سيلتيكس يوم 10 ديسمبر المقبل في ملعب الواريورز.

أما ليلة الكريسماس والتي تشهد الكثير من المباريات القوية سيواجه فيها جولدن ستيت نظيره ممفيس جريزليس.

ويلعب بوسطن سيلتيكس ضد ميلوكي باكس، ويلتقي بروكلين نيتس ضد فيلادلفيا.

وكذلك يلعب دينفر ناجتس ودالاس مافريكس ضد لوس أنجلوس ليكرز.

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