مواعيد مباريات الثلاثاء 16-8-2022 - تريزيجيه في تصفيات دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

تقام اليوم ذهاب مباريات الدور النهائي من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب تريزيجيه برفقة طرابزون سبور من أجل الوصول إلى دور المجموعات

بودو جليمت X دينامو زغرب - 9:00 مساء - بي إن بريميوم سبورتس 3

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كوبنهاجن X طرابزون سبور - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2

جلاسكو رينجرز X بي إس في إيندهوفين - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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محمود حسن تريزيجيه مواعيد مباريات الثلاثاء 18 أغسطس تصفيات دوري أبطال أوروبا
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