مواعيد مباريات الثلاثاء 16-8-2022 - تريزيجيه في تصفيات دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 11:01
كتب : FilGoal
تقام اليوم ذهاب مباريات الدور النهائي من تصفيات دوري أبطال أوروبا.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب تريزيجيه برفقة طرابزون سبور من أجل الوصول إلى دور المجموعات
بودو جليمت X دينامو زغرب - 9:00 مساء - بي إن بريميوم سبورتس 3
كوبنهاجن X طرابزون سبور - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2
جلاسكو رينجرز X بي إس في إيندهوفين - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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