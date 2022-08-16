مواعيد مباريات الثلاثاء 16-8-2022 - تريزيجيه في تصفيات دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم ذهاب مباريات الدور النهائي من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب تريزيجيه برفقة طرابزون سبور من أجل الوصول إلى دور المجموعات

بودو جليمت X دينامو زغرب - 9:00 مساء - بي إن بريميوم سبورتس 3

كوبنهاجن X طرابزون سبور - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2

جلاسكو رينجرز X بي إس في إيندهوفين - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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