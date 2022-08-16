أول تعليق من عواد عقب تأهل الزمالك على حساب الإسماعيلي

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء أحمد علي

نشر محمد عواد حارس مرمى الزمالك تغريدة عبر "تويتر" عقب الفوز أمام الإسماعيلي في كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ8 بعد الفوز بهدف دون رد أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في دور الـ16 من المسابقة.

وكتب عواد: "ضَع حلمك أمام عينيك، لا تتنازل عنه أبدا مهما كانت الظروف والعوائق التي تمنعك من تحقيقه، فهذا هو حلمك أنت ناضل وكافح وامض قدماً واسعى في تحقيقه. قم بكسر كل تلك الحواجز التي قد تواجهك وأنت في طريقك ولا تيأس من الفشل أبد فلا نجاح من دون فشل".

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عواد (30 عاما) يعتبر من أبناء الدراويش وقد تدرج في مختلف فئاته العمرية حتى وصل للفريق الأول موسم 2012-2013.

وكان عواد قد انضم إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي صيف 2019.

وحرس عواد عرين الفريق الأبيض منذ ذلك الحين 43 مباراة بجميع المسابقات.

ويواجه الزمالك نظيره المصري في ربع نهائي المسابقة بعدما تخطى الأخير إيسترن كومباني.

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