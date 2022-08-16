عبد ربه: لن أرحل عن الإسماعيلي.. ولا يوجد تخطيط للموسم المقبل حتى الآن

شدد حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلي على أنه أن هلا يوجد لديه نية في الرحيل عن الإسماعيلي ولكنه يريد أن يعرف الاستراتيجية التي سيسير بها الفريق خلال الموسم المقبل.

"لن أرحل عن الإسماعيلي تماما، من الممكن فقط أن يحزن أحدنا في وقت من الأوقات لأنني أريد أن أكون ناجحا عند تواجدي في أي مكان ولا أريد أن أفشل ويجب أن نخطط للفترة المقبلة بشكل جيد".

وتابع" لا توجد خطة للموسم المقبل وهذا يقلقني، يجب أن يعقد مجلس الإدارة جلسة مع الجهاز الفني للتفكير".

واستمر "أنا لست مع أو ضد أي لاعب ولكن أنا أتحدث على أننا يجب أن نجلس مع الجهاز الفني ونسأله عن رؤيته الفنية، ولم نحدد أي موعد لذلك الأمر حتى الآن ولكن يجب أن يحدد الجهاز الفني من يأتي ومن يرحل".

وأضاف " لدينا مباراتين مهمتين والجهاز الفني يركز على تحسين مركزنا في الجدول ورئيس النادي يحاول بقدر استطاعته وأتمنى ألا نكرر أخطاء الماضي".

وشدد "عشنا فترة لم يكن يصح أن نشترط فيها على النادي ولكن حاليا خرجنا من تلك الأزمة، الوقت ضيق لو جددت الثقة في الجهاز الفني يجب أن تعلن ذلك وأن تكون واقعي وأن تحدد استراتيجية واضحة للجماهير وأن أكون واضحا للجماهير في أهداف الموسم".

وخسر الإسماعيلي أمام الزمالك بهدف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة ويبتعد عن مراكز الهبوط ب 8 نقاط.

اقرأ أيضا:

ماذا قدم صلاح أمام ليفربول

تصريحات نارية في مؤتمر فيريرا

سلاح كلوب ينقلب ضده

موعد مباراة الزمالك القادمة

زيزو يقود الزمالك إلى ربع نهائي الكأس