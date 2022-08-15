موعد مباريات الإثنين 15 أغسطس 2022.. الزمالك ضد الإسماعيلي في الكأس وليفربول ويوفنتوس

تتواصل المباريات والمنافسات في مختلف المسابقات اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

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كأس مصر

تختتم منافسات ثمن نهائي كأس مصر بمواجهة قوية بين الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء في الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب أنفيلد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم في التاسعة مساء.

الدوري الإيطالي

يفتتح فريق يوفنتوس مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة ساسولو في التاسعة إلا ربع مساء.

بينما يحل نابولي ضيفا على هيلاس فيرونا في السادسة والنصف.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي على قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على خيتافي في ختام مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 في السابعة والنصف مساء.

بينما يستضيف أتليتك بلباو فريق ريال مايوركا في الخامسة والنصف مساء.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة ريال بيتيس لفريق إلتشي في التاسعة والنصف مساء.

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