موعد مباريات الإثنين 15 أغسطس 2022.. الزمالك ضد الإسماعيلي في الكأس وليفربول ويوفنتوس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 10:09

كتب : FilGoal

الزمالك × الإسماعيلي

تتواصل المباريات والمنافسات في مختلف المسابقات اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

كأس مصر

أخبار متعلقة
الكومي: الدوري الجديد بنظامه الحالي.. واللعب النظيف سيتسبب في هبوط بعض الفرق موعد مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق الدوري الإيطالي- فوز قاتل لفيورنتينا على كريمونيسي.. ولاتسيو يقلب النتيجة على بولونيا عبد المنصف: الأكثر مشاركة في الدوري أفضل رد على من يقلل.. ورسالة لجماهير الاتحاد

تختتم منافسات ثمن نهائي كأس مصر بمواجهة قوية بين الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء في الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب أنفيلد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم في التاسعة مساء.

الدوري الإيطالي

يفتتح فريق يوفنتوس مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة ساسولو في التاسعة إلا ربع مساء.

بينما يحل نابولي ضيفا على هيلاس فيرونا في السادسة والنصف.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي على قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على خيتافي في ختام مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 في السابعة والنصف مساء.

بينما يستضيف أتليتك بلباو فريق ريال مايوركا في الخامسة والنصف مساء.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة ريال بيتيس لفريق إلتشي في التاسعة والنصف مساء.

اقرأ أيضا

الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري

منصب جديد للحضري في منتخبات مصر

إصابة أفشة ومدة غيابه

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

كأس مصر الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
نرشح لكم
لاعب منتخب السويس لـ في الجول: مهاجم سموحة أصابني والحكم تجاهلني.. وتعرضنا للظلم جمال علام يجتمع بالحكام في حضور كلاتنبرج خالد جلال: قلقت من تدريب المنتخب الأولمبي بسبب ما حدث مع إيهاب جلال أحمد طارق سليمان: لا أريد اللعب في الدرجة الثانية.. ولم أخش الأهلي لهذا السبب عيد مرازيق: ركلة جزاء الأهلي واضحة.. وسنحاسب لاعبي المقاصة بسبب الاعتراض الثالثة للأبيض والسادسة للدراويش.. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات الكومي: الدوري الجديد بنظامه الحالي.. واللعب النظيف سيتسبب في هبوط بعض الفرق
أخر الأخبار
لاعب منتخب السويس لـ في الجول: مهاجم سموحة أصابني والحكم تجاهلني.. وتعرضنا للظلم 9 دقيقة | الكرة المصرية
"في النادي الذي يريده".. لو سيلسو يعود مجددا لـ فياريال 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
جمال علام يجتمع بالحكام في حضور كلاتنبرج 32 دقيقة | الكرة المصرية
سيزامل تريزيجيه.. طرابزون يضم مارك بارترا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه في قائمة طرابزون لأول اختبار بدوري أبطال أوروبا 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: أقحمنا ألابا مبكرا لتنفيذ المخالفة.. وموقف أسينسيو يتحدد نهاية الشهر ساعة | الدوري الإسباني
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: يبدو أن ألابا دخل خصيصا لتسجيل الركلة الحرة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة