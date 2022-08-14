الكومي: الدوري الجديد بنظامه الحالي.. واللعب النظيف سيتسبب في هبوط بعض الفرق

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

شدد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن الدوري المصري الموسم المقبل سيقام بنظامه الحالي.

وقال الكومي عبر قناة قناة صدى البلد: "الدوري سيبدأ الجديد منتصف أكتوبر وسينتهي في 30 يونيو بشكله الطبيعي وفقا للأجندة التي أعدها عامر حسين بالتنسيق مع رابطة الأندية".

وأضاف "لن يسمح لأي ناد بأكبر من القيمة الميزانية الخاصة به المثبتة في الأوراق الخاصة بحصوله على الرخصة من اتحاد الكرة".

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وأكمل "إذا تخطت قيمة عقود اللاعبين في أحد الفرق الميزانية المخصصة المقدمة من النادي سيكون هناك إجراءات ومساءلة لهذا النادي، ونطبق هنا القوانين الخاصة بالاتحاد الدولي".

وواصل "غير مسموح بالكشف عن قيمة ميزانية أي ناد، لأن هذا الأمر سري بين الأندية واتحاد الكرة".

وأشار "قد نرى أحد الفرق تهبط للدرجة الثانية بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف".

وشدد "نسعى لتطوير منظومة كرة القدم كما يجب أن يكون".

وأتم تصريحاته "لا يوجد حكم في مصر يتعمد الخطأ ضد فريق بعينه ولن نسمح بذلك، وأخطاء التحكيم غير متعمدة في كل أنحاء العالم وفي الفترة المقبلة مع التدريبات التحكيم سيتحسن والعدالة ستكون متواجدة".

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